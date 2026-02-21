Mulher é resgatada pelos bombeiros após ser atacada pela própria cadela, em Aparecida de Goiânia

Socorristas tiveram dificuldade até mesmo em adentrar no imóvel, já que o animal não permitia que ninguém se aproximasse

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2026

Bombeiros conseguiram conter a cadela no canil para resgatarem a vítima. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 55 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um ataque da própria cadela, em casa, na tarde deste sábado (21) em Aparecida de Goiânia.

A vítima teve um corte contuso extenso na perna, com sangramento intenso, após ser mordida pelo animal, da raça boxer, dentro do imóvel em que mora, no bairro Parque Veiga Jardim.

A cadela estava solta no quintal quando avançou contra a própria dona. Após o ataque, a vítima ficou retida dentro de casa, impedida de sair, já que o animal continuava agressivo e dificultava o acesso das equipes de socorro.

Apesar disso, o Corpo de Bombeiros adentrou no imóvel e conseguiu conter a cadela, conduzindo-a até o canil e mantendo-a trancada para garantir a segurança no local.

Com a área controlada, os socorristas prestaram atendimento à mulher ferida e a encaminharam a uma unidade de saúde para avaliação médica.

A proprietária recebeu a orientação para acionar o Centro de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, que deverá avaliar o estado de saúde e o comportamento do animal.

