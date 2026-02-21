Mulher é resgatada pelos bombeiros após ser atacada pela própria cadela, em Aparecida de Goiânia

Socorristas tiveram dificuldade até mesmo em adentrar no imóvel, já que o animal não permitia que ninguém se aproximasse

Davi Galvão Davi Galvão -
Bombeiros conseguiram conter a cadela no canil para resgatarem a vítima. (Foto: Reprodução)
Bombeiros conseguiram conter a cadela no canil para resgatarem a vítima. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 55 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um ataque da própria cadela, em casa, na tarde deste sábado (21) em Aparecida de Goiânia.

A vítima teve um corte contuso extenso na perna, com sangramento intenso, após ser mordida pelo animal, da raça boxer, dentro do imóvel em que mora, no bairro Parque Veiga Jardim.

A cadela estava solta no quintal quando avançou contra a própria dona. Após o ataque, a vítima ficou retida dentro de casa, impedida de sair, já que o animal continuava agressivo e dificultava o acesso das equipes de socorro.

Leia também

Apesar disso, o Corpo de Bombeiros adentrou no imóvel e conseguiu conter a cadela, conduzindo-a até o canil e mantendo-a trancada para garantir a segurança no local.

Com a área controlada, os socorristas prestaram atendimento à mulher ferida e a encaminharam a uma unidade de saúde para avaliação médica.

A proprietária recebeu a orientação para acionar o Centro de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, que deverá avaliar o estado de saúde e o comportamento do animal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.