Mulher é resgatada pelos bombeiros após ser atacada pela própria cadela, em Aparecida de Goiânia
Socorristas tiveram dificuldade até mesmo em adentrar no imóvel, já que o animal não permitia que ninguém se aproximasse
Uma mulher de 55 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um ataque da própria cadela, em casa, na tarde deste sábado (21) em Aparecida de Goiânia.
A vítima teve um corte contuso extenso na perna, com sangramento intenso, após ser mordida pelo animal, da raça boxer, dentro do imóvel em que mora, no bairro Parque Veiga Jardim.
A cadela estava solta no quintal quando avançou contra a própria dona. Após o ataque, a vítima ficou retida dentro de casa, impedida de sair, já que o animal continuava agressivo e dificultava o acesso das equipes de socorro.
Apesar disso, o Corpo de Bombeiros adentrou no imóvel e conseguiu conter a cadela, conduzindo-a até o canil e mantendo-a trancada para garantir a segurança no local.
Com a área controlada, os socorristas prestaram atendimento à mulher ferida e a encaminharam a uma unidade de saúde para avaliação médica.
A proprietária recebeu a orientação para acionar o Centro de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, que deverá avaliar o estado de saúde e o comportamento do animal.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!