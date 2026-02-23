Trabalhador sofre acidente e morre no Condomínio Belas Artes, em Anápolis

Equipes de resgate foram acionadas, mas vítima não resistiu e teve óbito confirmado no local

Portal 6 Da Redação -
Trabalhador sofre acidente e morre no Condomínio Belas Artes, em Anápolis
Trabalhador teria falecido após sofrer acidente no Condomínio Belas Artes. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trabalho terminou em morte na tarde desta segunda-feira (23), no Condomínio Belas Artes, em Anápolis.

Um trabalhador foi encontrado desacordado debaixo de uma carretinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito.

Leia também

A Polícia Militar (PM) também esteve na ocorrência e realizou os procedimentos necessários.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Portal 6

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.