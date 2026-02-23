Trabalhador sofre acidente e morre no Condomínio Belas Artes, em Anápolis
Equipes de resgate foram acionadas, mas vítima não resistiu e teve óbito confirmado no local
Um acidente de trabalho terminou em morte na tarde desta segunda-feira (23), no Condomínio Belas Artes, em Anápolis.
Um trabalhador foi encontrado desacordado debaixo de uma carretinha.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito.
A Polícia Militar (PM) também esteve na ocorrência e realizou os procedimentos necessários.
O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção do corpo.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
