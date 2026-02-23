Vitória, Cecília, Ester e Helena: as quadrigêmeas que cantam e transformaram a fé em missão
Com mais de 120 mil seguidores, as irmãs conciliam escola, rotina familiar e agenda de apresentações religiosas
Ser quadrigêmeas já chama atenção por si só. Mas, em Goianésia, quatro irmãs de 12 anos têm se destacado por outro motivo: além de dividirem o mesmo aniversário, compartilham também o mesmo sonho — cantar e espalhar mensagens de fé.
Vitória, Cecília, Ester e Helena cantam juntas desde os seis anos e, hoje, já somam mais de 120 mil seguidores no Instagram.
Além das publicações nas redes sociais, elas se apresentam em cultos e eventos religiosos, ampliando o alcance da mensagem que compartilham nas redes.
Acompanhadas de perto pelos pais — a empreendedora Rosane Ribeiro de Jesus e o pintor Gleston Luiz de Jesus —, as quatro cresceram em um lar evangélico e participam ativamente da rotina da igreja.
Para a família, o principal objetivo é manter o equilíbrio entre os estudos, a infância e as atividades religiosas.
Apesar da agenda de apresentações, os pais optaram por reduzir os compromissos mais frequentes para evitar sobrecarga.
Atualmente, cursam o 8º ano e dividem o tempo entre a escola, as tarefas de casa e os compromissos na igreja.
