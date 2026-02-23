Vitória, Cecília, Ester e Helena: as quadrigêmeas que cantam e transformaram a fé em missão

Com mais de 120 mil seguidores, as irmãs conciliam escola, rotina familiar e agenda de apresentações religiosas

Pedro Pedro Ribeiro -
(Foto: Reprodução/@quadrigemeasoficial)

 

Ser quadrigêmeas já chama atenção por si só. Mas, em Goianésia, quatro irmãs de 12 anos têm se destacado por outro motivo: além de dividirem o mesmo aniversário, compartilham também o mesmo sonho — cantar e espalhar mensagens de fé.

Vitória, Cecília, Ester e Helena cantam juntas desde os seis anos e, hoje, já somam mais de 120 mil seguidores no Instagram.

Além das publicações nas redes sociais, elas se apresentam em cultos e eventos religiosos, ampliando o alcance da mensagem que compartilham nas redes.

Acompanhadas de perto pelos pais — a empreendedora Rosane Ribeiro de Jesus e o pintor Gleston Luiz de Jesus —, as quatro cresceram em um lar evangélico e participam ativamente da rotina da igreja.

Para a família, o principal objetivo é manter o equilíbrio entre os estudos, a infância e as atividades religiosas.

Apesar da agenda de apresentações, os pais optaram por reduzir os compromissos mais frequentes para evitar sobrecarga.

Atualmente, cursam o 8º ano e dividem o tempo entre a escola, as tarefas de casa e os compromissos na igreja.

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

