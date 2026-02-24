Prefeitura de Anápolis inicia obra da nova ponte da Vila Fabril e define prazo de entrega

Goinfra assumiu obra em parceria com Executivo Municipal; moradores aguardam há mais de dois anos pela estrutura

Davi Galvão - 24 de fevereiro de 2026

Prefeitura anunciou início das obras de restauração da ponte da Vila Fabril. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A reconstrução da ponte da Vila Fabril, sobre o Ribeirão João Leite, em Anápolis, deve ser concluída em até sete meses. O prazo faz parte do contrato firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e a Prefeitura, responsável pela articulação da obra.

A execução está a cargo da Goinfra, que também responde pela licitação, fiscalização e desembolso integral dos recursos. As obras tiveram início no dia 16 de fevereiro e seguem em andamento.

A estrutura original foi danificada durante o período chuvoso entre o fim de 2024 e o início de 2025, quando o aumento do volume de água comprometeu a base da ponte.

A nova travessia terá cerca de 30 metros de extensão e será construída com metodologia voltada à segurança e à agilidade na execução. O projeto prevê que os trabalhos avancem mesmo durante o período de chuvas.

Inicialmente, as equipes executam as estruturas laterais fora do leito do ribeirão. Em seguida, serão instaladas vigas pré-moldadas, o que reduz o tempo de intervenção direta no curso d’água.

A ponte da Vila Fabril é considerada estratégica para a mobilidade urbana, ao garantir o deslocamento de moradores, estudantes e trabalhadores, além do acesso de serviços públicos essenciais.

Problema antigo

O Portal 6 já apurou a situação da ponte na Vila Fabril em outras ocasiões, revelando a luta com a qual moradores ainda tem de lidar diariamente, por vezes se arriscando em travessias improvisadas.

Isso porque, desde a queda da estrutura, a população que mora ao Norte do ribeirão teve que, do próprio bolso, arcar com desvios e pontes improvisadas a fim de não ficarem isolados, em uma solução que está longe do ideal.

À época, um desses moradores afetados explicou que são 16 famílias que moram na região e, sem poder atravessar o ribeirão, foram forçados e criarem um desvio, de terra, dentro das propriedades, de quase 10 km, para poderem escoar a produção.

“A gente fica sem saber o que fazer. É mais custo, é mais gasto. É uma coisa que não tem nem onde correr atrás mais, parece que esqueceram da gente aqui”, lamentou.

A obra, que deveria ter sido iniciada ainda em agosto de 2025, sofreu com meses de atraso e agora deixa a popppulação na expectativa de que cumpra com o cronograma.

Ponte da Lapa aguarda ordem de serviço

O convênio também contempla a reconstrução da ponte do bairro da Lapa, na zona rural. O processo licitatório já foi concluído e a obra aguarda a emissão da Ordem de Serviço para que os trabalhos tenham início.

A nova estrutura deve atender comunidades rurais, facilitar o transporte escolar, o deslocamento de trabalhadores e contribuir para o escoamento da produção agrícola.

