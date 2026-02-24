Prefeitura de Anápolis inicia obra da nova ponte da Vila Fabril e define prazo de entrega

Goinfra assumiu obra em parceria com Executivo Municipal; moradores aguardam há mais de dois anos pela estrutura

Davi Galvão Davi Galvão -
Prefeitura anunciou início das obras de restauração da ponte da Vila Fabril. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A reconstrução da ponte da Vila Fabril, sobre o Ribeirão João Leite, em Anápolis, deve ser concluída em até sete meses. O prazo faz parte do contrato firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e a Prefeitura, responsável pela articulação da obra.

A execução está a cargo da Goinfra, que também responde pela licitação, fiscalização e desembolso integral dos recursos. As obras tiveram início no dia 16 de fevereiro e seguem em andamento.

A estrutura original foi danificada durante o período chuvoso entre o fim de 2024 e o início de 2025, quando o aumento do volume de água comprometeu a base da ponte.

Ponte desabou após fortes chuvas. (Foto: Reprodução)

A nova travessia terá cerca de 30 metros de extensão e será construída com metodologia voltada à segurança e à agilidade na execução. O projeto prevê que os trabalhos avancem mesmo durante o período de chuvas.

Inicialmente, as equipes executam as estruturas laterais fora do leito do ribeirão. Em seguida, serão instaladas vigas pré-moldadas, o que reduz o tempo de intervenção direta no curso d’água.

A ponte da Vila Fabril é considerada estratégica para a mobilidade urbana, ao garantir o deslocamento de moradores, estudantes e trabalhadores, além do acesso de serviços públicos essenciais.

Problema antigo

Portal 6 já apurou a situação da ponte na Vila Fabril em outras ocasiões, revelando a luta com a qual moradores ainda tem de lidar diariamente, por vezes se arriscando em travessias improvisadas.

Isso porque, desde a queda da estrutura, a população que mora ao Norte do ribeirão teve que, do próprio bolso, arcar com desvios e pontes improvisadas a fim de não ficarem isolados, em uma solução que está longe do ideal.

À época, um desses moradores afetados explicou que são 16 famílias que moram na região e, sem poder atravessar o ribeirão, foram forçados e criarem um desvio, de terra, dentro das propriedades, de quase 10 km, para poderem escoar a produção.

“A gente fica sem saber o que fazer. É mais custo, é mais gasto. É uma coisa que não tem nem onde correr atrás mais, parece que esqueceram da gente aqui”, lamentou.

A obra, que deveria ter sido iniciada ainda em agosto de 2025, sofreu com meses de atraso e agora deixa a popppulação na expectativa de que cumpra com o cronograma.

Obra deveria ter sido iniciada em agosto de 2025. (Foto: Reginaldo Silva)

Ponte da Lapa aguarda ordem de serviço

O convênio também contempla a reconstrução da ponte do bairro da Lapa, na zona rural. O processo licitatório já foi concluído e a obra aguarda a emissão da Ordem de Serviço para que os trabalhos tenham início.

A nova estrutura deve atender comunidades rurais, facilitar o transporte escolar, o deslocamento de trabalhadores e contribuir para o escoamento da produção agrícola.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

