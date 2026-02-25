Universidade está com 300 vagas para especialização gratuita e a distância

Universidade pública oferece formação especializada de forma gratuita e com aulas online; veja quais os critérios para participar

Gustavo de Souza - 25 de fevereiro de 2026

No mercado de trabalho, linhas a mais no currículo preenchidas com o nome de uma boa universidade podem ser o diferencial entre dois concorrentes de uma mesma vaga.

Não é, necessariamente, um critério obrigatório, mas formações, seja de graduação superior, especializações ou oficinas, podem ser o detalhe que te garanta um emprego.

E, como um desses cursos, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu um novo processo seletivo para uma especialização gratuita e com aulas a distância voltada à formação de treinadores.

O curso tem foco em Treinamento Esportivo e oferece até 300 vagas, com duas ênfases: Formação de Jovens Esportistas e Formação de Jovens Esportistas com Deficiência e TEA.

O que está sendo oferecido

O edital publicado pela UEL estabelece normas para seleção de estudantes regulares na pós-graduação lato sensu em Treinamento Esportivo, com início previsto para 16 de março de 2026 (primeiro período letivo de 2026).

De acordo com o documento, o curso será totalmente gratuito e financiado com recursos da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná (SEES), por meio da Escola do Esporte.

Quem pode se inscrever

A seleção é direcionada à capacitação de servidores municipais e estaduais dos sistemas de Esporte e Saúde Pública do Paraná, além de professores das redes estadual e municipal.

O edital exige graduação (reconhecida pelo MEC) em Bacharelado em Ciências do Esporte, Esporte, Educação Física ou Licenciatura em Educação Física — com comprovação de conclusão até a matrícula.

Como serão as aulas

A especialização será ofertada no modelo “Remoto Síncrono”, em que professor e aluno participam simultaneamente em plataforma virtual. A própria UEL ressalta que não há compromisso de disponibilizar aulas gravadas para acesso posterior.

O edital informa ainda que as aulas são planejadas em datas alternadas durante a semana e que, embora o período letivo esteja programado para começar em 16 de março, as primeiras aulas devem ocorrer nos dias 20 e 21 de março, podendo haver uma atividade de recepção na semana de início.

Inscrições e datas do cronograma

As inscrições devem ser feitas online no sistema indicado pela UEL, com envio de documentos dentro do prazo do edital.

Confira as principais datas:

Inscrições e upload de documentos: 9 de fevereiro a 10 de março de 2026

Homologação das inscrições: 11 de março

Período de seleção: 11 e 12 de março (até 12h)

Resultado preliminar: 12 de março (até 17h)

Recursos: 12 e 13 de março (até 12h)

Resultado final e convocação para matrícula: 13 de março (até 17h)

Matrícula e envio de pendências: 13 a 16 de março

Início do curso: 16 de março de 2026

