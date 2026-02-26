Conheça a comunidade nos EUA onde avião é tão comum quanto carro

Em uma área tranquila da Flórida, comunidade integra casas e aeroporto privativo, permitindo que moradores vivam com acesso direto à pista

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ TV Serra Dourada)

Em um canto silencioso da Flórida, distante da agitação e dos turistas que marcam o estado, existe um lugar onde o trânsito pode parar não por engarrafamentos nas temporadas de férias, mas porque um avião está passando.

No bairro Spruce Creek Fly-In, o cotidiano é moldado pelo ronco das turbinas e pela visão de asas cortando o céu a poucos metros das residências.

O que antes era um campo aéreo militar desativado deu origem a uma das comunidades residenciais mais curiosas dos Estados Unidos (EUA).

Próximo a Daytona Beach, o local abriga um aeroporto privativo integrado ao bairro — não como um detalhe distante, mas como parte essencial da rotina dos moradores.

Ali, a lógica urbana é diferente: algumas ruas foram planejadas para servir tanto a carros quanto a aeronaves. Se algum avião estiver circulando pela pista, por exemplo, ele tem prioridade de passagem.

A organização e a segurança são supervisionadas por uma associação de proprietários.

Um dos maiores diferenciais é que muitas casas contam com hangar. Em vez de uma garagem tradicional, muitas residências têm estrutura para abrigar aviões de pequeno e médio porte.

Assim, o morador pode sair de casa e estar pronto para decolar em poucos minutos. O perfil dos residentes inclui pilotos, empresários do setor e entusiastas da aviação.

O mercado imobiliário acompanha a proposta exclusiva, com imóveis que variam de valores mais acessíveis a propriedades milionárias com múltiplos hangares.

