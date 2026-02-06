A cidade brasileira com cachoeiras de água azul-claro que parecem saídas do Caribe atrai visitantes de todo o mundo em busca de descanso e tranquilidade

No coração da Chapada dos Veadeiros, descubra Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge, que se tornaram lugares de refúgio, e chamam atenção de turistas que querem entrar em contato com a natureza

Gabriel Dias - 06 de fevereiro de 2026

Cachoeira Santa Bárbara, na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quem chega à Chapada dos Veadeiros costuma entender rápido por que tanta gente se fascina com a beleza da região: é um paraíso que junta as maiores belezas naturais do bioma Cerrado.

Um dos casos mais famosos é a Cachoeira Santa Bárbara, descrita como um poço de águas cristalinas azul, cercado pela diversidade densa do Cerrado.

Essa atenção varia conforme diversas mudanças que ocorrem no bioma durante as diferentes estações do ano, e da hora que é vista.

Dependendo do horário que é vista, a cachoeira pode parecer mais vibrante e viva, tornando o local uma vitrine para turistas e amantes da natureza.

Alto Paraíso e São Jorge: cidades que atraem turistas do mundo todo

Além da beleza natural do local, a região conta com as cidades de Alto Paraíso e São Jorge, que são atrativos para turistas que querem entrar em contato com a cultura local.

As cidades possuem muitas pousadas, diferentes opções de locais para refeições e uma cultura rica a ser explorada: a identidade das cidades têm ligação direta com os hippies, que nos anos 70 se mudaram para a cidade buscando uma vida mais ligada à natureza.

Beleza de outro planeta

Existem diversos pontos famosos pela beleza natural na região, sendo o Vale da Lua um dos pontos mais visitados e comentados, que chama atenção pela sua formação rochosa esculpida, que encanta a todos que passam pela região.

O Parque Nacional também é um ponto atrativo para entusiastas do ecoturismo, por ser uma Unidade de Conservação bem cuidada e reservada, com trilhas, cânions e saltos.

Melhor época para visitar

Para aproveitar ao máximo a beleza natural da Chapada, é recomendado frequentar o local em épocas de sol, que deixam a água “viva” e transparente, além de tornar as trilhas mais acessíveis e seguras.

A beleza da Chapada merece ser vista por todos e sempre deixa as pessoas fascinadas: quem conhece sempre quer retornar à região.

