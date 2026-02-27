Adeus, insônia: hábito simples que melhora o sono em poucos dias, segundo especialistas

Especialistas afirmam que a constância na rotina noturna reduz despertares e facilita o início do sono

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels/Ivan Oboleninov)

Se você passa noites em claro, rolando na cama antes de dormir ou perde o soninho sagrado várias vezes durante a madrugada, existe um pequeno ajuste na rotina que pode transformar a qualidade do seu sono da água para o vinho.

Especialistas do sono apontam que a regularidade nos horários — dormir e acordar sempre no mesmo período — é uma das estratégias mais eficazes para combater a insônia.

Isso é eficaz porque o nosso corpo funciona com base no chamado ritmo circadiano, um “relógio biológico” interno que regula funções como temperatura corporal, produção hormonal e níveis de alerta.

Quando os horários de ir dormir variam constantemente, o sistema perde a referência e tem dificuldade em manter o sono.

Ao estabelecer um horário fixo, o organismo passa a reconhecer padrões e fica mais fácil atingir o sono profundo nos horários desejados.

Especialistas também recomendam evitar estímulos intensos antes de dormir, como o uso prolongado de telas, além de manter o quarto escuro e silencioso.

Pequenas mudanças no ambiente e na rotina ajudam o cérebro a entender que é hora de desacelerar.

Embora cada pessoa tenha necessidades específicas, criar constância nos horários é apontado como um dos primeiros passos para quem busca noites mais tranquilas.

Caso a dificuldade para dormir persista, a orientação é procurar um profissional de saúde para avaliação individual.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!