Havan amplia presença em Goiás e anuncia quais são as próximas cidades que vão ganhar megaloja

Rede inaugurou recentemente unidade na capital e já faz planos para novos pontos no estado

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Havan)

Após a inauguração da primeira megaloja da Havan em Goiânia, a rede já confirmou que novas unidades serão abertas em Goiás.

Segundo o empresário Luciano Hang, as próximas cidades a receberem a marca são Caldas Novas e Itumbiara.

A unidade da capital, localizada entre as avenidas Goiás e Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas, foi construída com investimento de R$ 100 milhões.

O empreendimento possui 10 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 30 mil metros quadrados.

A loja disponibiliza cerca de 350 mil itens aos consumidores e gerou aproximadamente 200 vagas de emprego.

Hang afirmou que Goiânia ainda comporta outras unidades no futuro e destacou que o objetivo da empresa é ampliar a presença no estado.

Atualmente, além da capital, a marca já está presente em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

