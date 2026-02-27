Havan amplia presença em Goiás e anuncia quais são as próximas cidades que vão ganhar megaloja
Rede inaugurou recentemente unidade na capital e já faz planos para novos pontos no estado
Após a inauguração da primeira megaloja da Havan em Goiânia, a rede já confirmou que novas unidades serão abertas em Goiás.
Segundo o empresário Luciano Hang, as próximas cidades a receberem a marca são Caldas Novas e Itumbiara.
A unidade da capital, localizada entre as avenidas Goiás e Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas, foi construída com investimento de R$ 100 milhões.
O empreendimento possui 10 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 30 mil metros quadrados.
A loja disponibiliza cerca de 350 mil itens aos consumidores e gerou aproximadamente 200 vagas de emprego.
Hang afirmou que Goiânia ainda comporta outras unidades no futuro e destacou que o objetivo da empresa é ampliar a presença no estado.
Atualmente, além da capital, a marca já está presente em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.
