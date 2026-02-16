Havan escolhe a melhor cidade para se viver e vai ganhar mega loja com investimento de R$ 100 milhões e 200 empregos diretos

Empreendimento reforça plano de expansão da rede e deve movimentar o comércio e a geração de renda na região

16 de fevereiro de 2026

Quando uma grande varejista decide fincar bandeira em uma cidade, o efeito costuma ir além de uma simples inauguração.

O anúncio mexe com expectativas de emprego, altera o fluxo de consumo e, muitas vezes, reconfigura a dinâmica do comércio ao redor.

E é justamente esse tipo de impacto que tem chamado atenção após a confirmação de que uma das cidades mais bem avaliadas do país foi escolhida para receber uma nova unidade em formato gigante.

A Havan escolheu Maringá (PR) para instalar uma megaloja às margens da BR-376, com cerca de 10 mil m² de área e investimento estimado em R$ 100 milhões.

A expectativa é de que a operação gere 200 empregos diretos, além de ampliar a estrutura de atendimento da rede na região, seguindo o padrão arquitetônico já conhecido, com a Estátua da Liberdade na fachada.

A instalação na BR-376 não é por acaso. Rodovias de grande fluxo costumam ser vistas como pontos – chave para esse tipo de empreendimento, por facilitar acesso de consumidores de várias cidades e ampliar o alcance regional da loja.

Em um modelo que mistura variedade de produtos e alto volume de vendas, a localização vira parte da estratégia.

Com 10 mil m², a unidade deve funcionar como um centro de compras de grande porte, com mix amplo de setores, estrutura robusta e proposta de atrair tanto o consumidor do dia a dia quanto quem busca preço e variedade em um só lugar.

A previsão de 200 empregos diretos tende a puxar também oportunidades indiretas, como serviços terceirizados, logística, manutenção e fornecedores que passam a atender a nova operação.

Em cidades com crescimento acelerado e consumo aquecido, esse tipo de investimento costuma aumentar a circulação de pessoas na região e aquecer setores próximos.

Além do impacto na contratação, a chegada de uma megaloja também costuma influenciar concorrência e comportamento de compra, já que amplia opções e concentra uma oferta grande em um único ponto.

Maringá tem sido destacada por qualidade urbana, planejamento e bons indicadores em diferentes áreas, o que ajuda a explicar por que grandes empresas miram a cidade para expansão. Para redes varejistas, escolher um município com economia ativa, infraestrutura e público consumidor consolidado é parte do cálculo.

A nova loja, agora, entra como mais um elemento nessa vitrine: uma aposta que combina visibilidade, estrutura e a promessa de atrair fluxo regional.

