Sem farinha, nem fritura: receita de coxinha de frango macia por dentro e crocante por fora

Versão assada da coxinha mantém o sabor tradicional do salgado brasileiro, mas com menos gordura e preparo mais simples

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Mais Coxinha do Bistrô)

Em um mundo onde a busca por uma alimentação mais equilibrada se intensifica, mas o desejo por sabores clássicos permanece inabalável, surge uma receita que promete unir o melhor de dois universos: a coxinha de frango sem farinha e sem fritura.

Longe da fritura e da farinha, a inovação culinária nos presenteia com uma alternativa que mantém a crocância externa e a maciez interna. A chave reside na composição: purê de batata para estrutura e maciez, e aveia para a textura crocante.

O frango desfiado, temperado a gosto, completa o recheio suculento, criando uma harmonia de sabores que remete à receita original, mas com uma leveza incomparável.

O grande diferencial está no cozimento: assada no forno ou na airfryer, ela elimina a necessidade de fritura, reduzindo significativamente o teor de gordura e tornando-se uma opção perfeita para qualquer momento do dia.

Preparar essa iguaria brasileira é mais simples do que se imagina, exigindo poucos ingredientes e um processo descomplicado. Em questão de minutos, é possível ter à mesa um petisco que agrada a todos, unindo praticidade e saúde.

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1/2 xícara (chá) de purê de batata (bem espesso)

1/2 xícara de queijo ralado

1 ovo

2 colheres (sopa) de aveia em flocos finos

Sal, pimenta e temperos a gosto

1 colher (sopa) de óleo ou azeite para pincelar

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture o frango, o purê, o ovo, o queijo e os temperos até formar uma massa homogênea. Adicione a aveia gradualmente até a massa ficar moldável. Porcione e modele as coxinhas. Disponha em assadeira untada e pincele com óleo ou azeite. Asse em forno médio (180 °C) por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourar.

Dicas para a Coxinha Perfeita:

Use purê firme para a massa não ficar mole.

Não exagere na aveia para evitar que a coxinha fique seca.

Forno médio (180 °C) garante cozimento uniforme.

Pincelar gordura cria uma crostinha irresistível.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!