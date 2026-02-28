Sem CNH, motociclista sai pelas ruas com sirene imitando viatura e acaba parado pela PM em Anápolis

Veículo utilizado pelo homem foi apreendido em decorrência de irregularidades

Augusto Araújo - 28 de fevereiro de 2026

Veículo foi apreendido pela Polícia Militar em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos passou por “maus bocados” na noite desta sexta-feira (27), após ser flagrado realizando rondas motorizadas com uso de sirene em vias públicas do bairro São João, em Anápolis.

O caso começou quando uma equipe da Polícia Militar (PM) se deparou com o indivíduo circulando em uma motocicleta, na Rua 7.

Na ocasião, o suspeito utilizava uma sirene semelhante às utilizadas por órgãos de segurança pública e simulando atividade típica de policiamento ostensivo.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).

Ao ser questionado sobre formação profissional, ele informou que não possui curso de vigilante nem registro junto à Polícia Federal, órgão responsável pela regulamentação da atividade.

De acordo com a corporação, o suspeito realizava patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro, sem autorização legal, o que pode configurar exercício ilegal de profissão.

A motocicleta estava com documentação regular, mas foi removida ao pátio por conta das infrações constatadas, entre elas condução sem habilitação e uso de equipamento proibido.

Por fim, ele foi conduzido para a delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer em audiência com a Justiça. Em seguida, ele foi liberado.

