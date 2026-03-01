Chef dá dica para o arroz não ficar sem graça: usar 550 ml de caldo de galinha e 60 g de manteiga deixa o grão mais saboroso e soltinho

Um detalhe simples no preparo pode transformar o arroz do dia a dia em um prato muito mais aromático e saboroso

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Catracalivre.com)

O arroz branco parece simples demais para surpreender.

No entanto, segundo o chef José Ramón, é justamente nesse prato básico que mora um dos maiores erros da cozinha caseira: usar apenas água.

Para ele, o arroz não deve ser tratado como mero acompanhamento.

Pelo contrário, o grão pode ganhar aroma, textura e profundidade de sabor com um ajuste essencial: substituir a água por 550 ml de caldo de galinha quente e finalizar com 60 g de manteiga.

O resultado? Um arroz mais perfumado, soltinho e longe daquele aspecto empapado.

O primeiro passo começa na lavagem

Antes mesmo de ir para a panela, o arroz precisa passar por um cuidado fundamental.

O chef alerta que apenas enxaguar rapidamente em água corrente não resolve.

O ideal é colocar o arroz em uma tigela grande, cobrir com água e mexer delicadamente com a mão até que o líquido fique turvo.

Em seguida, escorrer e repetir o processo até que a água fique transparente.

Além disso, é importante deixar o arroz escorrer e secar levemente antes de levar ao fogo.

Assim, os grãos ficam mais firmes e menos propensos a quebrar.

O segredo está na base aromática

Para transformar o sabor, o preparo começa com uma base bem construída.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de arroz

550 ml de caldo de galinha quente

3 dentes de alho fatiados

1/4 de cebola picada

100 g de aipo picado

110 g de milho (opcional)

2 colheres (sopa) de azeite

60 g de manteiga

Coentro ou salsa a gosto

Sal a gosto

Primeiramente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida.

Em seguida, acrescente o alho e deixe dourar levemente.

Depois, adicione o aipo e o milho, mexendo até liberar aroma.

Só então entre com o arroz já lavado e seco, mexendo por alguns minutos para selar os grãos.

Caldo no lugar da água muda tudo

Em vez de despejar água, acrescente o caldo de galinha quente aos poucos.

Esse detalhe intensifica o sabor desde o início do cozimento.

Tempere com sal, coloque ervas por cima e cozinhe em fogo alto por cerca de 10 minutos, sem mexer.

Depois, reduza o fogo, adicione a manteiga, tampe e cozinhe por mais cinco minutos.

Por fim, desligue e deixe descansar com a panela tampada por cinco minutos.

Esse tempo final garante grãos mais soltinhos e textura equilibrada.

Um arroz que deixa de ser coadjuvante

Com poucos ingredientes e técnica correta, o arroz deixa de ser simples acompanhamento e passa a roubar a cena.

Ao trocar a água por caldo e incluir manteiga no momento certo, você transforma um prato básico em algo mais cremoso, aromático e muito mais interessante no paladar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!