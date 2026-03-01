Chef dá dica para o arroz não ficar sem graça: usar 550 ml de caldo de galinha e 60 g de manteiga deixa o grão mais saboroso e soltinho
Um detalhe simples no preparo pode transformar o arroz do dia a dia em um prato muito mais aromático e saboroso
O arroz branco parece simples demais para surpreender.
No entanto, segundo o chef José Ramón, é justamente nesse prato básico que mora um dos maiores erros da cozinha caseira: usar apenas água.
Para ele, o arroz não deve ser tratado como mero acompanhamento.
Pelo contrário, o grão pode ganhar aroma, textura e profundidade de sabor com um ajuste essencial: substituir a água por 550 ml de caldo de galinha quente e finalizar com 60 g de manteiga.
O resultado? Um arroz mais perfumado, soltinho e longe daquele aspecto empapado.
O primeiro passo começa na lavagem
Antes mesmo de ir para a panela, o arroz precisa passar por um cuidado fundamental.
O chef alerta que apenas enxaguar rapidamente em água corrente não resolve.
O ideal é colocar o arroz em uma tigela grande, cobrir com água e mexer delicadamente com a mão até que o líquido fique turvo.
Em seguida, escorrer e repetir o processo até que a água fique transparente.
Além disso, é importante deixar o arroz escorrer e secar levemente antes de levar ao fogo.
Assim, os grãos ficam mais firmes e menos propensos a quebrar.
O segredo está na base aromática
Para transformar o sabor, o preparo começa com uma base bem construída.
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de arroz
- 550 ml de caldo de galinha quente
- 3 dentes de alho fatiados
- 1/4 de cebola picada
- 100 g de aipo picado
- 110 g de milho (opcional)
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 60 g de manteiga
- Coentro ou salsa a gosto
- Sal a gosto
Primeiramente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida.
Em seguida, acrescente o alho e deixe dourar levemente.
Depois, adicione o aipo e o milho, mexendo até liberar aroma.
Só então entre com o arroz já lavado e seco, mexendo por alguns minutos para selar os grãos.
Caldo no lugar da água muda tudo
Em vez de despejar água, acrescente o caldo de galinha quente aos poucos.
Esse detalhe intensifica o sabor desde o início do cozimento.
Tempere com sal, coloque ervas por cima e cozinhe em fogo alto por cerca de 10 minutos, sem mexer.
Depois, reduza o fogo, adicione a manteiga, tampe e cozinhe por mais cinco minutos.
Por fim, desligue e deixe descansar com a panela tampada por cinco minutos.
Esse tempo final garante grãos mais soltinhos e textura equilibrada.
Um arroz que deixa de ser coadjuvante
Com poucos ingredientes e técnica correta, o arroz deixa de ser simples acompanhamento e passa a roubar a cena.
Ao trocar a água por caldo e incluir manteiga no momento certo, você transforma um prato básico em algo mais cremoso, aromático e muito mais interessante no paladar.
