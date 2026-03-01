Homem que passava por cirurgia no Heana é flagrado escondendo maconha dentro do tênis

Paciente insistiu à equipe médica que guardava apenas o celular e o "salário do mês"

Natália Sezil - 01 de março de 2026

Equipe médica do Heana se deparou com uma porção de maconha escondida no tênis do paciente. (Foto: Reprodução)

Um protocolo padrão de segurança realizado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) terminou em caso de polícia na manhã deste domingo (1º).

Tudo começou na noite de sábado (28), quando um homem, de 40 anos, sofreu um acidente em Pirenópolis, a 60 km de distância, e precisou ser transferido à unidade de saúde para passar por uma cirurgia na mão.

O paciente, então, recebeu a orientação para trocar as roupas pela bata hospitalar. Ele seguiu a solicitação, mas insistindo em um pedido: que não mexessem nas coisas dele.

Ao guardar os itens em um saco transparente e dar vários nós, o homem teria justificado dizendo que guardava apenas o celular e o salário do mês. Ele também teria questionado o local onde os objetos ficariam armazenados, para garantir que a equipe não olhasse o conteúdo.

Apesar da insistência, os profissionais seguiram o protocolo padrão e acabaram encontrando uma porção de maconha escondida dentro de um dos tênis do paciente.

Diante da suspeita, a equipe do Heana acionou a Polícia Militar (PM), que recolheu o entorpecente. Como o paciente já estava no procedimento cirúrgico, não foi possível questioná-lo em um primeiro momento.

Responsável pelo caso, registrado como tráfico de drogas, a Polícia Civil (PC) decidiu por uma Verificação de Procedência de Informações (VPI), para apurar qual era o destino do material e tomar as devidas providências.

