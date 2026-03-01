Nova edição da Feira da Gestante em Goiânia terá peças a partir de R$ 1,99 e ampla variedade de produtos

Evento gratuito acontece de 04 a 08 de março e reúne expositores de várias regiões do país

Lara Duarte - 01 de março de 2026

Feira da Gestante reúne dezenas de expositores no Shopping Cerrado, em Goiânia, com foco em economia e tendências para o enxoval. (Foto: Divulgação)

Quem está planejando a chegada de um bebê terá uma oportunidade extra para pesquisar preços e tendências em Goiânia. Entre os dias 04 e 08 de março, a capital recebe mais uma edição da Feira da Gestante, que será realizada no Shopping Cerrado, com entrada gratuita.

O evento reúne mais de 50 expositores do segmento materno-infantil e deve concentrar desde itens básicos do enxoval até produtos voltados para o dia a dia das mães.

Entre os atrativos anunciados estão peças com valores a partir de R$ 1,99, além de roupas, kits maternidade, calçados, acessórios, artigos de higiene e decoração.

Com o orçamento familiar cada vez mais apertado, especialmente diante dos custos que envolvem a chegada de um filho, feiras temáticas se tornam uma estratégia para quem busca economia. A proposta do evento é permitir que os consumidores encontrem diferentes marcas no mesmo espaço, comparem preços e aproveitem condições promocionais.

Além das ofertas, a feira apresenta produtos alinhados às tendências do setor para 2026. Entre elas estão itens versáteis, pensados para facilitar a rotina, tecidos com maior conforto e tecnologia, e uma moda bebê marcada por tons neutros e visual mais clean.

Produtos personalizados para enxoval e opções que combinem durabilidade com preço acessível também aparecem como apostas do mercado.

Programação

A feira funcionará de quarta (04) a sexta-feira (06) das 14h às 21h, no sábado (07) das 11h às 21h, e no domingo (08) das 13h às 20h.

A programação conta também com o sorteio de R$ 1 mil em vale-compras, que será realizado na sexta-feira por meio do Instagram oficial (@feiradagestante.goiania).

