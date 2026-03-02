Entenda por que supermercados de Goiás podem ter de ficar com as portas fechadas aos domingos

Déficit de mão de obra pressiona setor a rever escala tradicional

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

Carrefour, em Anápolis. (Foto: Arquivo/Portal 6)

O debate sobre o fechamento dos supermercados aos domingos em Goiás ganhou um novo protagonista: a Geração Z.

A proposta em discussão na Convenção Coletiva da categoria prevê o fim da escala 6×1, redução da jornada para 36 horas semanais e duas folgas por semana.

Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, a mudança é uma tentativa direta de tornar o setor mais atrativo para jovens — especialmente aqueles que não aceitam mais trabalhar seis dias seguidos com apenas uma folga.

Hoje, o comércio supermercadista enfrenta dificuldade para preencher vagas em várias regiões do estado.

Em entrevista ao G1, o procurador jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO), José Nilton Carvalho, afirmou que a resistência dos jovens ao modelo atual é um dos principais fatores do déficit de mão de obra.

“Com a redução para seis horas e com fechamento aos domingos, nós vamos atrair essa geração. Queremos contratar não 7 mil, mas até 12 mil trabalhadores no estado”, declarou.

A proposta é manter o funcionamento de segunda a sábado, com fechamento obrigatório aos domingos.

Do lado empresarial, porém, há resistência. Representantes do setor afirmam que o domingo é um dos dias mais fortes para vendas e lembram que muitos consumidores só conseguem fazer compras nesse dia.

A decisão deve ser definida até o fim de março.

