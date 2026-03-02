Fim do mistério: o que pode e o que não pode ir na airfryer

Layne Brito - 02 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

A airfryer, ou fritadeira de ar, conquistou seu espaço em lares por todo o Brasil, oferecendo uma alternativa mais saudável para frituras e um método rápido para preparar diversos alimentos.

Contudo, a popularidade do aparelho gerou uma enxurrada de informações, muitas delas imprecisas, sobre o que pode e o que não pode ser feito.

Para garantir a longevidade do seu equipamento e, mais importante, a segurança da sua casa, é crucial desmistificar algumas crenças comuns.

Mito 1: papel alumínio na airfryer causa câncer e altera hormônios

O papel alumínio é seguro para uso na air fryer. Contrariando o que muitos perfis na internet propagam, o papel alumínio é projetado para suportar altas temperaturas, seja no forno convencional ou na fritadeira de ar. As alegações de que ele causa câncer ou altera hormônios são infundadas.

Portanto, pode utilizá-lo sem preocupações para cozinhar seus alimentos, desde que siga as boas práticas de manuseio.

Mito 2: Forrar o fundo com papel manteiga ou cestos descartáveis aumenta a eficiência

O uso de papel manteiga ou cestos descartáveis é permitido, mas com uma condição crucial: nunca cubra todo o fundo da cesta da air fryer. A air fryer funciona através da circulação de ar quente.

Ao cobrir os furinhos da cesta, você impede essa circulação, diminuindo drasticamente a eficiência do aparelho e comprometendo o cozimento uniforme dos alimentos.

Se for usar papel manteiga, certifique-se de que ele esteja preso ao alimento, envolvendo-o ou formando uma barquinha para alimentos como peito de frango. Nunca o deixe solto, pois ele pode voar, grudar na resistência e causar um incêndio ou danificar o aparelho.

Mito 3: Limpar a airfryer com água e sabão em temperatura máxima

Embora possa parecer uma solução prática para a limpeza, encher a airfryer com água e sabão e ligá-la em temperatura máxima é extremamente prejudicial.

A airfryer não foi projetada para lidar com o excesso de vapor gerado por essa prática. Isso pode danificar seriamente os componentes internos, especialmente a resistência superior, diminuindo significativamente a vida útil do seu aparelho.

A melhor forma de limpar sua fritadeira é com uma esponja macia, sabão neutro e água, após o aparelho esfriar completamente.

Mito 4: Fazer pipoca na airfryer é uma boa ideia

A ideia de fazer pipoca na airfryer pode parecer genial, mas na prática, é perigosa.

Assim como o papel manteiga solto, os grãos de milho e a pipoca estourada são leves e podem voar dentro do aparelho. Eles podem grudar na resistência, superaquecer e, em casos extremos, causar um incêndio.

Para fazer pipoca, utilize uma pipoqueira tradicional ou panela no fogão, garantindo a segurança da sua casa.

A airfryer é um eletrodoméstico fantástico que pode facilitar muito o dia a dia na cozinha. No entanto, é fundamental utilizá-la corretamente, desmistificando as informações falsas que circulam e seguindo as recomendações do fabricante.

Ao evitar essas práticas equivocadas, você garante não apenas a segurança da sua família, mas também a durabilidade e a eficiência do seu aparelho.

