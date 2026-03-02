Imagens mostram momento em que idoso é agredido dentro de agência do INSS, em Goiânia

Servidor público foi empurrado e derrubado, e logo depois atacado com diversos socos e chutes

Ícaro Gonçalves - 02 de março de 2026

Servidor público do INSS foi empurrado e derrubado, e logo depois agredido com diversos socos e chutes (Imagens: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso a novas imagens registradas por câmeras de seguranças que mostram o exato momento em que um servidor, de 73 anos, é agredido dentro de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Setor Castelo Branco, em Goiânia.

Conforme noticiado anteriormente, o caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (02), em meio a um atendimento corriqueiro na agência.

Nas novas imagens, é possível ver o momento em que um homem de camiseta branca avança contra o idoso, desferindo diversos socos. Outro homem vestido de camiseta rosa aparece, e dá um empurrão no servidor.

Segundo a denúncia feita por servidores da agência, o agressor seria um policial civil da capital.

O caso já foi registrado na Polícia Civil (PC). O Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência nos Estados de Goiás e Tocantins (SINTFESP) informou que a agressão também será denunciada à Polícia Federal.

Relembre

Membros do SINTFESP-GO/TO explicaram à reportagem que a agressão ocorreu durante o atendimento a uma mulher que estava acompanhada um homem, supostamente um policial civil.

Em certo momento, o agente, que não foi identificado, teria se exaltado com o atendente. Primeiro, ele começou com agressões verbais, mas depois a situação escalou.

O policial chegou a exibir uma arma de fogo, fazendo com que o servidor responsável pelo atendimento se escondesse por medo de ser alvejado.

Em seguida, o policial civil invadiu a área interna da agência e atacou o servidor idoso, que nem sequer era o responsável pelo atendimento. A vítima foi derrubada e atacada com chutes no rosto durante a ação.

Ainda de acordo com os relatos, o agressor chegou a sacar a arma novamente, mas não efetuou disparos porque foi contido pelo próprio pai, que estava presente no momento da agressão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

