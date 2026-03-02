Não é creme caro: o cuidado diário que realmente melhora a pele, segundo dermatologistas

Ele custa pouco, leva poucos minutos e previne manchas e envelhecimento precoce, o problema é que muita gente ainda faz do jeito errado

Layne Brito - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Muita gente acredita que pele bonita é resultado de um creme caro, uma rotina cheia de passos e produtos importados. Só que, na prática, dermatologistas repetem há anos que o maior “divisor de águas” para a pele não está no preço do hidratante, nem na marca do sérum.

Está em um cuidado diário simples, que protege e melhora a aparência da pele de forma consistente ao longo do tempo.

Esse cuidado é o uso correto do protetor solar todos os dias, inclusive quando o dia está nublado, quando você fica mais tempo em casa e até quando não há sol aparente.

Isso acontece porque a radiação ultravioleta e parte da luz visível continuam atingindo a pele e influenciam diretamente em manchas, melasma, rugas, flacidez e textura irregular.

O protetor solar funciona como uma barreira. Ele evita a agressão diária que, aos poucos, vai “somando” danos na pele.

Quando essa proteção vira hábito, o resultado aparece de forma gradual: tom mais uniforme, menos marcas, menos sensibilidade e mais prevenção contra sinais de envelhecimento precoce.

Em outras palavras, é o tipo de cuidado que você não percebe no dia seguinte, mas sente meses depois.

O erro mais comum é usar pouca quantidade. Para o rosto, a recomendação mais citada por especialistas é uma medida equivalente a dois dedos de produto ou uma camada generosa que cubra bem testa, bochechas, nariz, queixo, orelhas e pescoço.

Outro ponto é a reaplicação, principalmente se houver exposição ao sol, suor, praia, piscina ou longos períodos fora de casa.

Além de aplicar corretamente, vale escolher um protetor adequado ao seu tipo de pele.

Peles oleosas tendem a se adaptar melhor a fórmulas com toque seco e controle de brilho. Peles secas costumam preferir opções mais hidratantes.

Quem tem manchas pode se beneficiar de protetores com cor, que ajudam a proteger também contra a luz visível.

No fim, não é o creme mais caro que muda a pele de verdade. O que realmente melhora a aparência e mantém a pele saudável é a constância em proteger diariamente.

Quando a pele para de “apanhar” do sol todos os dias, ela responde com mais uniformidade, viço e equilíbrio.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!