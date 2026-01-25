Colocar leite na frigideira na hora de fritar ovo: para que serve e por que é recomendado

Um gesto quase invisível muda completamente o resultado final no preparo cotidiano

Magno Oliver - 25 de janeiro de 2026

Um truque simples de cozinha voltou a ganhar destaque nas redes sociais e despertou a curiosidade de quem busca melhorar o preparo do ovo frito.

A técnica consiste em adicionar um pouco de leite à frigideira durante o cozimento, com a promessa de deixar claras mais macias, gemas cremosas e reduzir o risco de queimar.

O método funciona a partir da reação do leite ao entrar em contato com a frigideira quente. Ao aquecer, o líquido evapora de forma gradual e cria vapor ao redor do ovo, modificando o ambiente de cozimento.

Esse processo muda a forma como o calor atinge o alimento. Com o vapor presente, o ovo cozinha de maneira mais uniforme. A clara não resseca rapidamente, enquanto a gema atinge o ponto desejado com mais controle.

O resultado tende a ser um ovo com textura mais suave, sem bordas queimadas ou aspecto borrachudo. Outro efeito prático da técnica é a redução do contato direto do ovo com o fundo muito quente da frigideira.

Isso diminui as chances de o alimento grudar, além de evitar que a clara doure antes de cozinhar completamente. Embora simples, o truque é recomendado por cozinheiros caseiros e profissionais como uma alternativa para quem busca mais consistência no preparo diário.

A técnica não altera significativamente o sabor e pode ser aplicada em pequenas quantidades, apenas para criar o vapor necessário durante a fritura.

