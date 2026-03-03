Bolo de coco molhadinho: a receita perfeita para adoçar o lanche da tarde

Descubra o segredo para um bolo de coco úmido e irresistível que vai conquistar a todos

Isabella Valverde - 03 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Instagram/@cheiro_decozinha)

O bolo de coco é um clássico da culinária brasileira, amado por sua textura macia e sabor tropical.

Perfeito para o café da tarde, sobremesa ou para celebrar momentos especiais, essa delícia é mais fácil de fazer do que você imagina.

Trouxemos uma receita infalível que garante um bolo molhadinho e cheio de sabor, com um creme de coco que é pura tentação. Prepare-se para receber muitos elogios!

Ingredientes que você vai precisar:

Para a Massa:

• 3 ovos grandes

• 1 xícara de açúcar (aproximadamente 200g)

• 1 xícara de leite (240ml)

• 2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente 240g)

• 1 colher de sopa de fermento em pó

Para o Creme de Coco (Recheio e Cobertura):

• 1 lata ou caixa de leite condensado (395g) – marca Italac, conforme o vídeo

• 1 garrafinha de leite de coco (200ml)

• 100g de coco ralado em flocos (para o creme e para decorar)

• Leite (aproximadamente 1/2 xícara, para ajustar a consistência)

Preparando a massa do bolo:

1. Em uma tigela grande, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Essa etapa é crucial para a leveza do bolo.

2. Adicione o leite e misture bem.

3. Acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos, incorporando delicadamente para não perder a aeração da massa.

4. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente, apenas até incorporar.

5. Despeje a massa em uma forma retangular (aproximadamente 20x30cm) untada e enfarinhada.

6. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 30-40 minutos, ou até que esteja dourado e, ao inserir um palito, ele saia limpo.

7. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar.

Preparando o creme de coco:

1. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco e metade do coco ralado em flocos.

2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que o creme engrosse levemente e atinja uma consistência cremosa. Não deixe ferver demais para não ficar muito denso.

3. Se necessário, adicione um pouco de leite para ajustar a consistência do creme, deixando-o mais fluido para molhar bem o bolo.

4. Retire do fogo e deixe esfriar.

Montagem do Bolo:

1. Com o bolo já frio, corte-o cuidadosamente ao meio, formando duas camadas.

2. Espalhe uma generosa camada do creme de coco sobre a primeira metade do bolo.

3. Cubra com a segunda metade do bolo.

4. Despeje o restante do creme de coco sobre a superfície do bolo, espalhando uniformemente.

5. Finalize decorando com bastante coco ralado em flocos por cima, para um visual ainda mais apetitoso e um toque extra de sabor.

6. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. O bolo de coco molhadinho fica ainda mais gostoso gelado!

Dicas extras para um bolo perfeito:

• Coco Fresco: Se tiver acesso, use coco fresco ralado para um sabor ainda mais intenso e autêntico.

• Calda Extra: Para um bolo super molhado, você pode preparar uma calda simples com leite e leite de coco para regar as camadas antes de aplicar o creme.

