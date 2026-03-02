Pão de queijo com apenas 3 ingredientes: receita é deliciosa para o lanche e fica pronta em apenas 10 minutos

Sem forno e sem complicação, mistura simples vira bolinhas douradas por fora e bem puxentas por dentro

Isabella Valverde - 02 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Quem ama pão de queijo, mas quer praticidade, vai gostar desta versão feita na airfryer e com poucos itens. A receita aposta em uma massa rápida, que não exige liquidificador nem etapas difíceis: é misturar, modelar e assar.

O resultado é aquele clássico que todo mundo procura: casquinha firme por fora e interior macio, com bastante queijo. É uma boa opção para o café da manhã, lanche da tarde ou para ter pronto na geladeira e assar quando bater vontade.

Ingredientes (3 itens)

– 1 pacote de tapioca (goma/fécula, conforme o vídeo)

– Queijo ralado (parmesão ou similar)

– Requeijão cremoso

Como preparar

– Em uma tigela, misture a tapioca com o queijo ralado.

– Acrescente o requeijão aos poucos e vá mexendo até formar uma massa úmida e modelável (que não grude demais nas mãos).

– Modele bolinhas do tamanho de um brigadeiro grande.

– Leve à airfryer preaquecida e asse a 180 graus por cerca de 10 minutos ou até dourar e crescer (o ponto é quando ficam firmes por fora e bem macios por dentro).

Sirva ainda quente para aproveitar o efeito “puxa-puxa”.

Dica de Ouro

Para um resultado ainda mais saboroso, você pode rechear as bolinhas com um cubinho de queijo mussarela ou goiabada antes de levar para assar. Além disso, essa massa é super versátil e pode ser congelada para quando bater aquela fome inesperada.

