Fios grisalhos podem indicar que o corpo está lutando contra o câncer, apontam estudos

Pesquisas sugerem que o embranquecimento pode estar ligado a um “freio de segurança” do organismo para impedir que células danificadas se multipliquem

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Ver um fio branco no espelho costuma despertar a sensação de que o tempo passou depressa. Mas, além da estética e do envelhecimento natural, estudos recentes vêm levantando uma hipótese curiosa: em algumas situações, o aparecimento de cabelos grisalhos pode estar associado a um mecanismo de proteção do próprio corpo, uma resposta biológica que tenta impedir que células com danos se transformem em algo mais perigoso.

A cor do cabelo depende de células especializadas que produzem melanina, pigmento responsável pela tonalidade dos fios.

Essa capacidade vem de um reservatório de células-tronco localizado no folículo capilar; quando ele funciona bem, novos fios nascem pigmentados.

Quando há falhas por fatores como genética, idade, estresse oxidativo e danos acumulados, a produção de melanina cai e os fios começam a perder a cor.

O que as pesquisas sugerem é que, diante de certos tipos de estresse celular e danos no DNA, parte desse reservatório pode ativar um “modo de autoproteção”: em vez de continuar se multiplicando, algumas células entram em uma pausa definitiva, como se fossem desligadas para reduzir o risco de se tornarem células descontroladas.

O efeito visível pode ser o surgimento do cabelo branco, enquanto o benefício potencial seria diminuir a chance de células danificadas seguirem proliferando um processo que, em determinadas condições, pode estar ligado ao desenvolvimento de tumores.

Isso, porém, não significa que ter fios brancos seja diagnóstico, alerta clínico confiável ou garantia de proteção contra câncer.

O embranquecimento é influenciado por muitos fatores genética, idade, hábitos de vida, exposição solar, tabagismo, deficiências nutricionais e condições hormonais e, por si só, não deve ser interpretado como sinal de que existe um câncer em curso ou de que o corpo “venceu” alguma ameaça.

Ainda assim, o tema abre um caminho relevante: entender como células com dano “param” pode ajudar a ciência a desenvolver estratégias de prevenção e tratamento, especialmente em tumores ligados a alterações acumuladas ao longo do tempo.

No dia a dia, a orientação segue a mesma: observar mudanças com contexto e, se os fios brancos surgirem muito cedo ou vierem acompanhados de outros sinais, buscar avaliação médica para investigar causas gerais de saúde.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!