Sem uma gota de óleo: aprenda a preparar tirinhas de frango crocantes por fora e suculentas por dentro

Do lanchinho da tarde à recepção especial em casa, essa receita é indispensável, não importa a ocasião. E o melhor: é menos prejudicial à saúde

Daniella Bruno - 03 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Vera de Moura)

O frango crocante é um fenômeno quando se fala em lanche rápido e saboroso, mas deixa a desejar quando se pensa na leveza dos ingredientes.

Que o óleo em excesso é um inimigo na alimentação, todos sabem, mas e se o frango crocante que todos desejam pudesse ser consumido sem culpa e com muito mais sabor?

Vamos te ensinar uma receita de tirinha de frango sem abrir mão da crocância: prática, rápida e perfeita para o seu dia a dia. E o melhor de tudo: ainda mais deliciosa.

Passo a passo das tirinhas de frango crocante

Você vai precisar de:

500 g de peito de frango cortado em tirinhas

2 ovos

1 xícara de farinha de rosca, panko ou cereal triturado

1 colher (chá) de alho em pó

1 colher (chá) de páprica

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Azeite ou óleo em spray para borrifar

Papel manteiga ou papel-alumínio

Modo de preparo:

Corte o peito de frango em tirinhas médias e tempere com sal e pimenta. Deixe descansar por alguns minutos para pegar mais sabor. Em um prato, bata levemente os ovos. Em outro recipiente, misture a farinha escolhida com o alho em pó, a páprica e os demais temperos. Passe cada pedaço de frango primeiro no ovo e depois na mistura seca, pressionando levemente para a cobertura grudar bem. Forre uma assadeira com papel manteiga ou papel-alumínio. Distribua as tirinhas sem encostar umas nas outras, pois assim você garante que o calor circule por igual. Borrife levemente azeite ou óleo sobre os pedaços. Isso ajuda a dourar e deixa a casquinha ainda mais crocante. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos. Na metade do tempo, vire as tirinhas para dourarem dos dois lados. Retire do forno quando estiverem douradas e crocantes por fora, mas macias por dentro. Sirva ainda quentinhas.

Para deixar suas tirinhas ainda mais suculentas, aqui vão algumas ideias de personalização:

A melhor parte de cozinhar é a liberdade que os alimentos proporcionam na hora do preparo, por exemplo, quando for empanar suas tirinhas, utilize flocos de milho triturados, aveia em flocos ou um queijo parmesão ralado para trazer um sabor especial.

As especiarias também são muito bem-vindas, como páprica e ervas finas, e até o curry pode trazer um toque a mais no sabor.

Se você for daquelas pessoas que gostam de ousar na cozinha, adicione pimenta caiena para realçar o paladar ou um fio de mel para dar um gosto mais agridoce.

Tudo pronto para o preparo: combine os temperos e aproveite cada pedaço dessa delícia aí na sua casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!