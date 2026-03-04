Não é só fritar: o passo ignorado que deixa o peixe crocante por fora e suculento por dentro

Detalhe simples antes de levar à frigideira pode transformar completamente o resultado do seu peixe frito

Layne Brito - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Captura de tela)

Peixe frito é uma daquelas comidas que parecem simples demais para dar errado. E, ainda assim, dá. Você coloca na panela cheio de expectativa, ouve o chiado, sente o cheiro bom… e o resultado pode sair frustrante: casquinha murcha, empanado que solta, carne seca ou, pior, peixe encharcado de óleo.

Nesse momento, muita gente culpa a temperatura do óleo, a frigideira ou até o tipo de peixe. Só que o erro costuma estar antes do fogo: no empanar.

Empanar bem não é só “passar na farinha”. É preparar o peixe para receber uma cobertura que grude, sele, proteja e frite por igual.

Quando essa etapa é feita do jeito certo, o empanado vira uma armadura fina e crocante, enquanto o interior permanece úmido, macio e suculento.

O passo ignorado: secar e “preparar” o peixe antes de empanar

Antes de qualquer farinha, vem a parte que muda tudo: retirar a umidade da superfície.

Peixe úmido é inimigo do crocante: a água vira vapor, abre caminho para a casquinha soltar e deixa o empanado “cozido” em vez de frito.

Como empanar bem para ficar crocante e não soltar

Seque bem o peixe com papel-toalha para retirar o excesso de umidade. Isso ajuda o empanado a aderir melhor e evita que solte durante a fritura. Passe o peixe na farinha de trigo, formando uma camada fina e uniforme. A farinha cria aderência e ajuda a segurar a umidade residual. Mergulhe o peixe no ovo batido. Bata bem o ovo antes e deixe escorrer o excesso para que a camada não fique grossa. Passe o peixe na farinha de rosca, panko ou fubá, cobrindo toda a superfície. O panko deixa o empanado mais leve e crocante, a farinha de rosca é mais tradicional e uniforme, e o fubá cria uma crocância rústica que combina muito com peixes. Pressione levemente a última camada para que ela grude bem no peixe, sem apertar demais para não esmagar a carne. Coloque o peixe empanado em um prato ou grade e deixe descansar na geladeira por 10 a 20 minutos. Esse tempo ajuda a firmar a cobertura e reduz o risco de o empanado abrir ou descolar na fritura. Frite no óleo quente e evite mexer no início. Espere a crosta começar a dourar antes de virar, pois isso ajuda a manter o empanado firme e crocante.

Como evitar peixe seco por dentro

Para manter a suculência:

Escolha filés de espessura média (nem finos demais);

Frite por tempo curto, até dourar;

Não fique virando toda hora;

Escorra em grade (melhor que papel), para não abafar a casquinha.

Um detalhe que ajuda muito: óleo na temperatura certa

Mesmo com empanar perfeito, óleo frio estraga tudo.

Sinal prático: ao colocar um pedacinho de farinha, ele deve borbulhar na hora.

Se demorar, o peixe vai absorver óleo e perder crocância. Se estiver quente demais, doura por fora e resseca por dentro.

Peixe crocante por fora e suculento por dentro não depende só da fritura.

O que define o resultado é o passo ignorado: empanar bem, com superfície seca, camadas certas e um curto descanso para firmar a cobertura.

Quando essa etapa vira prioridade, o empanado não solta, a casquinha fica crocante de verdade e o interior mantém a maciez que faz o peixe valer cada mordida.

