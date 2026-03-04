Pão caseiro fofinho: receita simples feita no liquidificador para o seu lanche da tarde

Com ingredientes simples e preparo rápido, o pão cresce na forma e sai do forno macio e dourado

Isabella Valverde - 04 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Instagram/@isabelarosendo)

Na hora do lanche, a estrela da casa é sempre aquele pão quentinho que acabou de sair do forno. E quando a receita é fácil, feita no liquidificador e com poucos ingredientes, melhor ainda.

Essa receita de pão tem exatamente essa proposta: um preparo simples, com mistura rápida, massa leve e resultado fofinho. É aquele tipo de pão perfeito para acompanhar café, manteiga derretendo, requeijão, geleia… ou até para virar sanduíche.

Por que esse pão “dá certo”?

A base da massa combina líquidos (ovos, óleo, leite) com fermento biológico seco e farinha de trigo. O segredo está em dois pontos:

– Misturar bem os líquidos antes da farinha, para incorporar e ativar o fermento de forma uniforme.

– Deixar a massa descansar na forma, garantindo crescimento antes do forno.

O resultado é um pão leve, com miolo macio e aparência bem douradinha.

Ingredientes

– 1 ovo;

– Meia xícara de chá de óleo;

– 2 colheres de sopa de açúcar;

– 1 colher de café de sal;

– 250 ml de leite;

– 10 g de fermento biológico seco;

– 2 xícaras e meia de farinha de trigo;

Como fazer pão de liquidificador

1) Misture os líquidos

Em uma tigela, coloque os ovos e adicione o óleo e o açúcar. Em seguida, entre com o leite (250 ml) e misture bem.

2) Adicione o fermento

Coloque o fermento biológico seco (10 g) e mexa novamente, garantindo que ele se espalhe por toda a mistura.

3) Incorpore a farinha

Aos poucos, adicione 2 xícaras e meia de farinha de trigo, mexendo até obter uma massa uniforme. A ideia é ficar bem misturada, sem grumos.

4) Passe para a forma

Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada, nivelando por cima para assar de maneira uniforme.

5) Deixe descansar

Cubra a forma e deixe o pão descansar até crescer (o tempo pode variar conforme a temperatura do ambiente).

6) Asse até dourar

Leve ao forno e asse até ficar bem dourado por cima e firme ao toque. Quando estiver pronto, espere amornar antes de desenformar e cortar.

Dicas para o pão ficar ainda mais fofinho

– Leite em temperatura ambiente ajuda: se o leite estiver muito gelado, o crescimento pode demorar mais.

– Descanso bem feito é metade do sucesso: não pule a etapa de cobrir e deixar crescer.

– Farinha aos poucos: isso evita massa pesada e deixa o pão mais leve.

– Não abra o forno cedo: mexer antes da hora pode “murchar” a massa.

No fim, essa receita é maravilhosa, fácil e uma opção perfeita para comer com toda a família na hora do lanche.

