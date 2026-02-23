Sem trigo e sem ovos: receita de pão leve, fácil e prática

Aprenda a preparar um pãozinho funcional que fica macio por dentro e dourado por fora, ideal para uma alimentação leve e sem restrições

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Encontrar uma opção de pão que combine saúde e sabor nem sempre é uma tarefa simples. Muitas vezes, as receitas sem glúten acabam sendo complexas ou exigem ingredientes difíceis de encontrar no mercado. No entanto, este pãozinho saudável sem trigo e sem ovos chega para revolucionar o seu café da manhã com praticidade extrema.

Perfeito para intolerantes ou para quem deseja apenas variar o cardápio, ele oferece uma textura surpreendente. A massa fica macia por dentro e levemente crocante por fora, garantindo saciedade sem aquela sensação de peso. Além disso, o preparo é tão rápido que pode ser feito minutos antes de servir.

Ingredientes simples para um resultado funcional

Para garantir que a receita seja acessível, utilizamos itens que provavelmente você já tem na despensa. A base combina aveia e polvilho doce, criando uma estrutura leve e nutritiva. O creme de leite ou iogurte natural entra como o elemento de umidade, dispensando totalmente o uso de ovos.

Confira a lista completa de ingredientes necessários:

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos ou farinha de aveia;

1 xícara (chá) de polvilho doce;

1 caixa (200g) de creme de leite ou iogurte natural;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó.

Passo a passo: como preparar sem precisar sovar

O grande diferencial desta receita é que ela não exige esforço físico, pois não precisa ser sovada. O segredo está na mistura homogênea dos ingredientes secos com os úmidos. Comece pré-aquecendo o forno a 180 °C para garantir que o pão asse de maneira uniforme.

Em uma tigela, misture a aveia, o polvilho e o sal antes de adicionar o creme de leite. Mexa bem até formar uma massa moldável e, por último, incorpore o fermento delicadamente. Com as mãos levemente untadas, modele bolinhas e leve ao forno em uma assadeira untada por cerca de 25 a 30 minutos.

Dicas de ouro para o lanche perfeito

Se você deseja um sabor mais elaborado, pode adicionar ervas secas, como orégano ou alecrim, diretamente na massa. Para quem possui restrições severas ao glúten, lembre-se de verificar se a aveia possui certificação “gluten-free”. Caso a massa pareça muito seca durante o preparo, adicione um pouco mais de creme de leite aos poucos.

Na hora de servir, a versatilidade é o ponto alto deste pãozinho. Ele acompanha muito bem uma manteiga derretida, pastinhas vegetais ou até mesmo recheado com queijo. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, esta receita é a escolha ideal para quem não abre mão do prazer de comer bem.

