Profissões que mais contratam acima dos 40 anos mostram que experiência será diferencial em 2026

Empresas já ajustam estratégias diante de um cenário demográfico diferente e promissor

Magno Oliver - 04 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Laura James)

O avanço da população economicamente ativa acima dos 40 anos começa a redesenhar o mercado de trabalho brasileiro.

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam envelhecimento progressivo da força de trabalho, enquanto levantamentos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram crescimento nas admissões de profissionais com maior tempo de experiência em setores estratégicos.

Para 2026, especialistas apontam que maturidade, estabilidade emocional e conhecimento técnico acumulado devem se consolidar como diferenciais competitivos.

Empresas enfrentam escassez de mão de obra qualificada em determinadas áreas e alta rotatividade entre trabalhadores mais jovens.

Nesse contexto, profissionais acima dos 40 anos passam a ser vistos como ativos importantes, especialmente em funções que exigem responsabilidade, tomada de decisão e relacionamento interpessoal.

1. Gestão e cargos de liderança

Empresas valorizam profissionais com histórico sólido para liderar equipes e administrar crises. A vivência prática contribui para decisões mais estratégicas e menos impulsivas.

2. Área comercial e vendas consultivas

Experiência em negociação, construção de confiança e relacionamento de longo prazo com clientes torna profissionais maduros altamente competitivos nesse segmento.

3. Logística e cadeia de suprimentos

O crescimento do comércio eletrônico e da distribuição exige organização e visão sistêmica. Profissionais experientes ajudam a reduzir erros e otimizar processos.

4. Saúde e cuidados especializados

Com o envelhecimento populacional, cresce a demanda por técnicos, cuidadores e profissionais administrativos na área da saúde. Maturidade e empatia são diferenciais valorizados.

5. Educação corporativa e treinamentos

Empresas investem em capacitação interna. Profissionais com trajetória consolidada são requisitados para atuar como instrutores, mentores e facilitadores.

6. Setor financeiro e administrativo

Funções que exigem precisão, controle e responsabilidade tendem a priorizar experiência. O histórico profissional reduz riscos operacionais e aumenta a confiabilidade.

