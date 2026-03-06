Homem é preso ao tentar roubar arma da cintura de policial na Rodoviária de Goiânia

Quatro agente da PRF faziam a conscientização contra casos de assédio quando o suspeito tentou o roubo

Ícaro Gonçalves - 06 de março de 2026

Caso ocorreu na manhã desta sexta (06), na Rodoviária de Goiânia (Imagens: Reprodução/Instagram/Oloares Ferreira)

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (06) na Rodoviária de Goiânia após tentar furtar a arma de uma policial em serviço no local.

Segundo o apurado pelo Portal 6, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava na rodoviária cumprindo ação de combate e conscientização aos casos de assédio sexual no transporte público da capital.

As atividades educativas eram executadas por quatro policiais mulheres, incluindo conversas e orientação aos passageiros dos ônibus que passavam pelo setor de embarque e desembarque.

Em certo momento, enquanto as policiais estavam próximas ao box 17, um homem ainda não identificado se aproximou e tentou pegar à força a arma do coldre de uma agente. O suspeito foi imediatamente contido e preso ainda no local.

O momento da prisão foi registrada em vídeo, divulgado em primeiro mão pelo jornalista Oloares Ferreira.

Em nota, a PRF informou que o suspeito precisou ser algemado. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC), que deve apurar o caso.

Confira a nota de PRF:

Na manhã desta sexta-feira (6), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve presente na Rodoviária de Goiânia no âmbito da Operação Rosas de Aço, ação voltada à conscientização e ao combate à importunação sexual no transporte coletivo.

Durante a execução da operação, a equipe, composta por quatro policiais rodoviárias federais, realizava atividades educativas junto a passageiros de ônibus, orientando sobre a prevenção e a denúncia de casos de importunação sexual.

Em determinado momento, enquanto as policiais aguardavam no box 17 para dar continuidade às ações, um homem avançou por trás de uma das agentes e tentou subtrair sua arma de fogo. As demais policiais reagiram imediatamente, conseguindo conter e imobilizar o agressor no local.

O suspeito foi algemado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Estado de Goiás, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

