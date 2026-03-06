Tire da tomada: o carregador esquecido na tomada pode aumentar o consumo de energia sem você perceber

Um hábito comum do dia a dia pode gerar gasto de energia sem que muita gente perceba

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

Deixar o carregador conectado à tomada mesmo quando não está sendo usado é um hábito bastante comum. Muitas pessoas fazem isso por praticidade no dia a dia.

Além disso, em rotinas corridas, é comum manter o carregador sempre no mesmo lugar para facilitar quando for preciso recarregar o celular. Dessa forma, o acessório fica constantemente conectado à tomada.

No entanto, mesmo sem um celular conectado, o carregador continua consumindo uma pequena quantidade de energia. Esse fenômeno é conhecido como consumo em modo de espera.

Embora esse consumo seja pequeno, ele ainda representa um gasto de energia que ocorre de forma contínua. Por isso, muitas pessoas nem percebem que o aparelho segue ativo mesmo quando não está carregando nenhum dispositivo.

Por que o carregador continua consumindo energia

Mesmo quando não está carregando um celular, o carregador permanece conectado à rede elétrica. Como resultado, alguns componentes internos continuam funcionando para manter o sistema pronto para uso.

Esse processo gera o chamado consumo em modo de espera, também conhecido como consumo fantasma. Ou seja, o aparelho permanece ligado, mesmo sem estar desempenhando sua função principal.

Além disso, quando vários aparelhos ficam conectados dessa maneira dentro de casa, o consumo acumulado pode se tornar maior ao longo do tempo.

Retirar da tomada pode evitar desperdícios

Embora o gasto seja baixo, retirar o carregador da tomada quando ele não estiver em uso pode ajudar a evitar desperdícios e ainda prolongar a vida útil do acessório.

Além disso, desconectar o carregador também reduz o risco de aquecimento prolongado do equipamento. Dessa forma, o acessório pode se conservar por mais tempo.

Outra vantagem é que esse pequeno hábito ajuda a tornar o consumo de energia da casa mais consciente. Com atitudes simples no dia a dia, é possível reduzir desperdícios e manter os aparelhos funcionando de forma mais segura.

Por fim, criar o hábito de retirar o carregador da tomada sempre que ele não estiver sendo utilizado pode parecer um detalhe pequeno, mas contribui para uma rotina doméstica mais eficiente e econômica.

