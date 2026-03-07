10 profissões que parecem comuns, mas pagam muito mais do que todo mundo pensa

Levantamento revela que profissões técnicas e operacionais podem render bem mais no mercado de trabalho do que pensam

Gustavo de Souza - 07 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Mikhail Nilov)

Nem sempre os maiores salários estão nas profissões mais glamourosas. Enquanto carreiras tradicionais como medicina, direito e engenharia dominam o imaginário popular quando o assunto é renda alta, diversas funções consideradas “comuns” surpreendem quando o contracheque entra em cena.

Dados de acordos coletivos registrados no sistema Mediador, do Ministério do Trabalho e Emprego, além de levantamentos sobre remuneração no mercado formal, mostram que algumas ocupações técnicas e operacionais podem pagar valores muito acima do que muita gente imagina.

Em muitos casos, o segredo está na especialização técnica, no risco envolvido na atividade ou na escassez de profissionais qualificados.

Profissões discretas, mas com bons salários

Algumas dessas carreiras exigem cursos técnicos, certificações específicas ou experiência prática. Outras dependem de habilidades operacionais bastante valorizadas pela indústria, pelo setor de serviços ou pela área de segurança.

Confira abaixo um ranking com 10 profissões que parecem comuns, mas podem pagar muito mais do que o senso comum imagina.

Top 10 profissões que surpreendem nos salários

1. Soldador industrial especializado (MIG/TIG)

Pode ultrapassar R$ 5 mil em indústrias metalúrgicas e montagens industriais.

2. Mestre de montagem eletromecânica

Responsável por coordenar equipes técnicas, pode receber cerca de R$ 5,6 mil.

3. Caldeireiro industrial

Profissional essencial na indústria pesada, com salários que podem passar de R$ 4 mil.

4. Encanador industrial

Muito demandado em obras industriais e grandes instalações, com ganhos superiores a R$ 4 mil.

5. Secretária executiva

Quando atua em grandes empresas, pode ultrapassar R$ 4 mil mensais.

6. Recepcionista bilíngue

Em empresas internacionais, hotéis ou multinacionais, pode ganhar mais de R$ 4,3 mil.

7. Eletricista industrial

Profissão altamente técnica e indispensável em fábricas, com salários acima de R$ 3 mil.

8. Pintor industrial

Trabalha em estruturas metálicas e equipamentos pesados, podendo receber cerca de R$ 3 mil.

9. Vigilante de carro-forte

Devido ao risco da atividade e adicionais legais, pode chegar a cerca de R$ 3,3 mil.

10. Técnico em segurança do trabalho

Profissional obrigatório em muitas empresas, com salários próximos ou superiores a R$ 2,7 mil.

O que explica esses salários

Segundo especialistas em mercado de trabalho, essas profissões costumam ter remuneração elevada por três motivos principais: exigência técnica, responsabilidade operacional e escassez de profissionais qualificados.

Muitas delas também recebem adicionais previstos em lei, como periculosidade ou insalubridade, o que eleva significativamente o valor final do salário.

Um mercado cheio de oportunidades

O levantamento mostra que nem sempre é necessário seguir carreiras universitárias tradicionais para alcançar bons salários. Cursos técnicos, certificações e experiência prática podem abrir portas para profissões bem remuneradas e com alta demanda.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a qualificação profissional e o domínio técnico continuam sendo fatores decisivos para quem busca melhores oportunidades de renda.

