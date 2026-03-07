Uber anuncia experiência gratuita para ver a Aurora Boreal de perto
Experiência oferecida na Finlândia terá transporte, guias especializados e lanchinhos para turistas durante o pico do fenômeno natural
A Uber anunciou uma nova iniciativa voltada para turistas que desejam presenciar a aurora boreal, um dos fenômenos naturais que mais atraem turistas ao redor do mundo.
Batizado de “Uber Aurora”, o serviço será oferecido gratuitamente na cidade de Rovaniemi, na Finlândia, durante os dias 20 e 21 de março de 2026.
A experiência foi programada para coincidir com o equinócio da primavera no hemisfério norte, período que costuma registrar maior atividade solar, condição que aumenta as chances de observar o espetáculo luminoso no céu.
O passeio inclui transporte de ida e volta na região da Lapônia, além de lanchinhos e bebidas quentes servidos durante o trajeto.
A duração total da experiência pode variar entre seis e oito horas, tempo estimado para encontrar os melhores pontos de observação do fenômeno.
Durante todo o percurso, os visitantes serão acompanhados por especialistas da operadora local Arctic GM.
Os guias serão responsáveis por orientar os participantes sobre os melhores locais para observar a aurora boreal, além de dar dicas para fotografar o fenômeno.
Apesar de gratuito, o Uber Aurora terá vagas limitadas. Para garantir um lugar, os interessados deverão acessar o aplicativo da Uber e fazer a reserva por meio da área de mensagens.
