Uber anuncia experiência gratuita para ver a Aurora Boreal de perto

Experiência oferecida na Finlândia terá transporte, guias especializados e lanchinhos para turistas durante o pico do fenômeno natural

Gabriel Dias - 07 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Apalapse)

A Uber anunciou uma nova iniciativa voltada para turistas que desejam presenciar a aurora boreal, um dos fenômenos naturais que mais atraem turistas ao redor do mundo.

Batizado de “Uber Aurora”, o serviço será oferecido gratuitamente na cidade de Rovaniemi, na Finlândia, durante os dias 20 e 21 de março de 2026.

A experiência foi programada para coincidir com o equinócio da primavera no hemisfério norte, período que costuma registrar maior atividade solar, condição que aumenta as chances de observar o espetáculo luminoso no céu.

O passeio inclui transporte de ida e volta na região da Lapônia, além de lanchinhos e bebidas quentes servidos durante o trajeto.

A duração total da experiência pode variar entre seis e oito horas, tempo estimado para encontrar os melhores pontos de observação do fenômeno.

Durante todo o percurso, os visitantes serão acompanhados por especialistas da operadora local Arctic GM.

Os guias serão responsáveis por orientar os participantes sobre os melhores locais para observar a aurora boreal, além de dar dicas para fotografar o fenômeno.

Apesar de gratuito, o Uber Aurora terá vagas limitadas. Para garantir um lugar, os interessados deverão acessar o aplicativo da Uber e fazer a reserva por meio da área de mensagens.

