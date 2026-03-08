Aava Santiago: “querem tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia”

Parlamentar reagiu à ação protocolada na Justiça Eleitoral e afirmou que disputa envolve tentativa de silenciar atuação política

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@aavasantiago)

A vereadora Aava Santiago (PSB) reagiu publicamente à ação movida pelo PSDB na Justiça Eleitoral que pede a perda do mandato dela na Câmara de Goiânia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (08), a parlamentar afirmou que o processo representa uma tentativa de silenciar sua atuação política.

“Um pequeno grupo de homens decidiu que vai tentar tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia”, declarou.

A ação foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após a saída da vereadora do PSDB para se filiar ao PSB fora da chamada janela partidária.

Segundo a legenda, a mudança ocorreu sem a chamada carta de anuência, documento necessário para que parlamentares mudem de partido fora do período permitido sem risco de perda do mandato.

No vídeo, Aava afirmou que sempre manteve diálogo com lideranças do partido sobre a possibilidade de mudança e disse que acreditava que a saída ocorreria de forma consensual.

A vereadora também afirmou que enfrentará o caso judicialmente e que continuará atuando politicamente na capital.

“Meus algozes eu enfrentarei nos tribunais. Os algozes de Goiânia eu enfrento na tribuna”, disse.

Assista ao vídeo na íntegra:

