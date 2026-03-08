Aava Santiago: “querem tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia”

Parlamentar reagiu à ação protocolada na Justiça Eleitoral e afirmou que disputa envolve tentativa de silenciar atuação política

Pedro Pedro Ribeiro -
Aava Santiago: "querem tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia"
(Foto: Reprodução/@aavasantiago)

A vereadora Aava Santiago (PSB) reagiu publicamente à ação movida pelo PSDB na Justiça Eleitoral que pede a perda do mandato dela na Câmara de Goiânia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (08), a parlamentar afirmou que o processo representa uma tentativa de silenciar sua atuação política.

“Um pequeno grupo de homens decidiu que vai tentar tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia”, declarou.

Leia também

A ação foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após a saída da vereadora do PSDB para se filiar ao PSB fora da chamada janela partidária.

Segundo a legenda, a mudança ocorreu sem a chamada carta de anuência, documento necessário para que parlamentares mudem de partido fora do período permitido sem risco de perda do mandato.

No vídeo, Aava afirmou que sempre manteve diálogo com lideranças do partido sobre a possibilidade de mudança e disse que acreditava que a saída ocorreria de forma consensual.

A vereadora também afirmou que enfrentará o caso judicialmente e que continuará atuando politicamente na capital.

“Meus algozes eu enfrentarei nos tribunais. Os algozes de Goiânia eu enfrento na tribuna”, disse.

Assista ao vídeo na íntegra:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Aava Santiago (@aavasantiago)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.