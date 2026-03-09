Brasileiros que usam fogão a lenha podem receber multa de até R$ 10 mil
Muito comum em áreas rurais e no interior, o fogão a lenha entrou no radar de regras ambientais que poucos conhecem
Presente em muitas casas do país, especialmente em áreas rurais e no interior, o fogão a lenha segue como símbolo de tradição e de preparo de alimentos com sabor característico.
Apesar disso, o uso do equipamento pode acabar gerando dor de cabeça para moradores que não adotam os cuidados necessários na instalação e no funcionamento da estrutura.
A penalidade pode ser aplicada quando o fogão provoca fumaça em excesso, afeta imóveis vizinhos ou contribui para situações que comprometam a qualidade do ar e o bem-estar da comunidade.
- Depois de um período difícil, 6 signos começam a sentir mudanças positivas no trabalho e no dinheiro ainda neste mês
- Adeus, tolerância: entenda como a nova regra pune mais rápido motoristas que desrespeitam as leis gravíssimas
- Truque simples para descascar alho em segundos e ganhar tempo na cozinha durante o preparo das refeições
Nesses casos, o problema deixa de ser apenas doméstico e passa a envolver normas ambientais e regras de convivência urbana, o que pode resultar em autuação e multa.
O valor da punição pode chegar a R$ 10 mil, a depender da gravidade da situação analisada.
Entre os principais fatores observados estão a emissão constante de fumaça, a queima de materiais inadequados e a ausência de mecanismos que reduzam os impactos causados pelo uso contínuo do fogão.
Em regiões mais adensadas, onde as casas ficam mais próximas umas das outras, o uso inadequado do equipamento tende a gerar mais reclamações.
Isso porque a fumaça pode invadir quintais, roupas estendidas e até o interior de residências vizinhas, provocando desconforto e discussões entre moradores.
Para evitar problemas, a recomendação é manter a estrutura em boas condições, usar apenas materiais apropriados e buscar uma instalação que reduza a dispersão de fumaça.
O fogão a lenha continua permitido, mas seu uso exige atenção para que a tradição não se transforme em prejuízo.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!