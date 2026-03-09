Nem esmalte, nem base cara: o truque com bicarbonato que pode devolver o brilho das unhas em poucos minutos

Passo simples com bicarbonato pode melhorar a aparência das unhas e tirar o aspecto opaco sem precisar de esmalte na hora

Layne Brito - 09 de março de 2026

(Imagem:Ilustração/IA)

Unhas opacas são um daqueles detalhes que incomodam de um jeito silencioso. Não é exatamente “falta de cuidado”, mas o visual perde o brilho, parece sem vida e dá a sensação de que nada fica bonito, mesmo com as mãos bem lavadas.

Isso pode acontecer por excesso de esmalte, uso frequente de removedor, contato com produtos de limpeza ou até pelo ressecamento natural do dia a dia.

E se a ideia é dar um “up” rápido, sem correr para uma base cara ou precisar esmaltar na pressa, um truque simples pode ajudar: o bicarbonato.

Ele funciona como uma espécie de polimento leve, ajudando a remover a camada superficial que deixa a unha com aparência apagada.

O resultado tende a ser imediato no visual, mas a dica pede cuidado para não exagerar e acabar afinando a unha.

Como fazer o truque do bicarbonato nas unhas

Você vai precisar de:

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Algumas gotas de água (o suficiente para virar uma pastinha)

Uma escovinha macia ou algodão

Passo a passo:

Misture o bicarbonato com a água até formar uma pasta leve. Aplique nas unhas limpas (sem esmalte). Esfregue com delicadeza por 30 a 60 segundos, sem força. Enxágue bem e seque.

Finalize com um hidratante ou óleo (nas cutículas e nas unhas) para evitar ressecamento.

O que esperar do resultado

O bicarbonato pode ajudar a:

reduzir a opacidade

melhorar a aparência “apagada”

deixar a superfície mais uniforme

Mas é importante entender que isso é um efeito estético rápido, como um “polimento” do momento — não um tratamento profundo.

Cuidados para não dar errado

Não faça todo dia. Use só de vez em quando.

Se a unha estiver fraca, descamando ou muito fina, evite.

Não esfregue com força: o objetivo é leveza, não “lixar”.

Sempre hidrate depois, porque o processo pode ressecar.

Quando a unha perde o brilho, a tentação é gastar com produtos caros ou esconder com esmalte.

Só que, em muitos casos, um cuidado rápido e simples já melhora bastante a aparência.

O segredo está no equilíbrio: usar o bicarbonato com delicadeza, sem exagero, e reforçar a hidratação para manter as unhas bonitas e saudáveis por mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!