Adeus, unha francesinha: a cor mais pedida para as manicures e pedicures, que se tornou favorita em 2026

Tendência surgiu no Grammy 2026, substitui o branco tradicional e aposta em brilho perolado com efeito sofisticado e atual

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

A French manicure, conhecida pelo visual clássico e discreto, ganhou uma nova leitura e passou por uma virada clara em 2026. O tapete vermelho do Grammy deixou isso evidente.

No lugar do branco opaco tradicional, as unhas surgiram com um acabamento perolado, luminoso e elegante, que rapidamente virou desejo entre manicures e clientes.

Essa mudança reflete um movimento maior na beleza atual. Tons neutros continuam em alta, porém agora aparecem com mais profundidade, brilho suave e acabamento tecnológico.

Como resultado, a francesinha clássica perde espaço para versões mais modernas e sensoriais.

Segundo a nail artist Zola Ganzorigt, responsável por popularizar o termo pearly tips, a técnica troca o branco sólido por um brilho perolado com efeito cromado.

Dessa forma, a ponta da unha reflete a luz de maneira delicada, sem exageros e sem perder a sofisticação.

O novo visual ganhou força após Sabrina Carpenter aparecer no Grammy 2026 com unhas peroladas, que combinaram com seu look Valentino.

A escolha reforçou a tendência do chamado luxo discreto, uma das principais apostas da beleza para o próximo ano.

A evolução da francesinha em 2026

Diferente de modas passageiras, a nova French manicure aposta em inovação e acabamento refinado. Em vez do esmalte branco opaco, entram em cena pós de cromo e pigmentos metálicos ultrafinos, que criam um efeito translúcido e leve.

De acordo com a Vogue Espanha, o visual usado por Sabrina Carpenter foi criado com o tom Kyoto Pearl, da OPI, finalizado com pó brilhante para eliminar o aspecto pesado da francesinha tradicional. Assim, a unha ganha brilho, mas mantém um visual limpo e elegante.

Além disso, a busca por referências naturais também impulsiona outras técnicas em ascensão. Um exemplo é a manicure “água de coco”, que promete dominar o verão de 2026 por transmitir frescor e leveza.

Brilho sofisticado vira o novo padrão

Segundo a Bustle, as unhas peroladas foram uma das apostas mais vistas entre celebridades no Grammy 2026. Cher, por exemplo, levou a tendência a outro nível ao adicionar cristais delicados na linha da francesinha.

Já para o Who What Wear, os acabamentos com brilho multidimensional lideram as tendências do próximo ano. Isso acontece porque refletem a luz de forma elegante, sem parecer artificial ou exagerado.

Para quem prefere mudanças discretas, a French manicure perolada surge como uma opção segura, atual e fácil de adaptar ao dia a dia.

Por outro lado, quem busca um visual mais sensorial pode investir na manicure “quartzo rosa”, que imita o efeito da pedra preciosa com reflexos suaves e delicados.

Com isso, a mensagem fica clara: em 2026, a francesinha clássica dá lugar ao brilho perolado, que se consolida como a cor mais pedida nos salões e a favorita absoluta entre manicures e pedicures.

