Segundo a psicologia, há um comportamento comum que faz filhos adultos perderem o respeito pelos pais

Nem sempre o rompimento começa com grandes conflitos; às vezes, ele nasce de atitudes repetidas que impedem diálogo, escuta e reconhecimento

09 de março de 2026

A perda de respeito entre pais e filhos adultos nem sempre está ligada a erros graves do passado. Segundo a psicologia, um dos comportamentos mais prejudiciais nessa relação é a incapacidade de ouvir sem se defender.

Quando toda conversa vira justificativa, negação ou tentativa de inverter a situação, o vínculo começa a se desgastar aos poucos.

Na vida adulta, muitos filhos já não esperam pais perfeitos.

O que costuma fazer diferença é a abertura para conversar com maturidade, reconhecer falhas e considerar sentimentos que antes foram ignorados.

O problema surge quando pai ou mãe reage a qualquer incômodo com orgulho, rigidez ou recusa em refletir sobre o próprio comportamento.

Esse padrão pode parecer pequeno no começo, mas tem efeito acumulativo.

Quando um filho tenta expressar algo que o machucou e recebe como resposta apenas críticas, minimização ou defensividade, a mensagem transmitida é clara: não há espaço seguro para diálogo.

Com o tempo, isso enfraquece a admiração e reduz a confiança emocional.

A psicologia mostra que respeito não se sustenta apenas pela autoridade familiar ou pela posição ocupada dentro da casa.

Ele depende também de coerência, escuta e responsabilidade emocional.

Pais que insistem em estar sempre certos, mesmo diante da dor dos filhos, podem acabar criando distância justamente quando mais desejam proximidade.

Outro ponto importante é que muitos filhos adultos não se afastam por falta de amor, mas por cansaço.

Relações em que não existe acolhimento real tendem a se tornar superficiais, tensas ou marcadas por silêncios.

Nesses casos, o respeito vai sendo substituído por frustração, e a convivência passa a acontecer por obrigação, não por vínculo genuíno.

Mais do que acertar sempre, manter o respeito dos filhos na vida adulta exige humildade para rever atitudes, disposição para escutar e coragem para reconhecer que algumas feridas não desaparecem só com o tempo.

