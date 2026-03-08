10 coisas que bons pais e boas mães não fazem, segundo a psicologia

Especialistas explicam quais atitudes podem prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças e por que evitá-las faz diferença na criação

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Criar filhos envolve muito mais do que oferecer segurança, alimentação e educação. Além disso, especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que o comportamento dos pais influencia diretamente a formação emocional das crianças.

Pesquisas na área de psicologia mostram que relações familiares saudáveis ajudam a desenvolver empatia, autoestima, autonomia e capacidade de lidar com frustrações. Por outro lado, certas atitudes podem prejudicar esse processo.

Por isso, psicólogos destacam comportamentos que pais e mães devem evitar para garantir um ambiente familiar mais saudável.

1. Não ignoram as emoções dos filhos

Antes de tudo, bons pais procuram reconhecer os sentimentos da criança. Quando adultos ignoram emoções ou dizem frases como “isso não é nada”, a criança pode se sentir incompreendida.

Em vez disso, especialistas recomendam ouvir, validar e ajudar o filho a entender o que está sentindo.

2. Não educam apenas com punições

Além disso, psicólogos alertam que disciplina baseada apenas em punições severas pode prejudicar o vínculo familiar.

Portanto, métodos de educação positiva sugerem orientar comportamentos, explicar consequências e incentivar atitudes corretas.

3. Não deixam de estabelecer limites

Ao mesmo tempo, pais responsáveis também não adotam permissividade total.

Crianças precisam de regras claras para entender o que é aceitável e desenvolver responsabilidade. Assim, limites consistentes ajudam no aprendizado do autocontrole.

4. Não pressionam os filhos a serem perfeitos

Da mesma forma, expectativas exageradas podem gerar ansiedade e insegurança.

Quando pais exigem perfeição constante, a criança pode acreditar que só será valorizada se alcançar resultados impecáveis. Por isso, especialistas recomendam valorizar o esforço e o aprendizado.

5. Não comparam os filhos com outras crianças

Além disso, comparações frequentes prejudicam a autoestima infantil.

Cada criança possui ritmo próprio de desenvolvimento. Portanto, reconhecer individualidades ajuda a fortalecer a confiança e a autonomia.

6. Não negligenciam o tempo de qualidade

Outro ponto essencial é a presença emocional.

Mesmo em rotinas corridas, psicólogos recomendam reservar momentos de atenção genuína. Conversas, brincadeiras e atividades juntos fortalecem o vínculo familiar.

7. Não ignoram sinais de sofrimento emocional

Além disso, mudanças de comportamento podem indicar dificuldades emocionais.

Irritabilidade, isolamento ou tristeza frequente merecem atenção. Nesses casos, especialistas orientam observar o comportamento e, se necessário, buscar ajuda profissional.

8. Não controlam excessivamente a vida dos filhos

Embora orientação seja importante, controle exagerado pode limitar o desenvolvimento da autonomia.

Por isso, pais devem permitir que as crianças tomem pequenas decisões e aprendam com suas experiências.

9. Não deixam de demonstrar afeto

Além de orientação e limites, o carinho também é fundamental.

Abraços, palavras de incentivo e demonstrações de amor ajudam a construir segurança emocional e fortalecem o vínculo familiar.

10. Não deixam de dialogar com os filhos

Por fim, a comunicação aberta é um dos pilares da educação saudável.

Quando pais escutam, explicam decisões e incentivam o diálogo, as crianças tendem a desenvolver confiança e respeito.

Equilíbrio é essencial na educação

Em resumo, a psicologia mostra que não existe uma fórmula perfeita para criar filhos.

No entanto, atitudes baseadas em empatia, diálogo e limites equilibrados contribuem para o desenvolvimento emocional saudável. Dessa forma, pais que buscam esse equilíbrio ajudam os filhos a crescer com mais segurança, autonomia e confiança.

