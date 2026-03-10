Briga entre sogra e nora por causa de bebê de 6 meses termina na delegacia em Anápolis

Mãe da criança teria chegado na residência sob efeito de entorpecentes, após ficar três dias com a filha em um ponto de venda de drogas

Augusto Araújo - 10 de março de 2026

Avó da bebê alega que nora teria quebrado objetos na casa e a agredido. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre sogra e nora terminou na delegacia, na manhã desta terça-feira (10), no Residencial Santo Antônio, em Anápolis. A confusão teria ocorrido após um desentendimento envolvendo uma bebê de apenas seis meses.

Segundo apuração da reportagem, a avó da criança relatou que a jovem mãe, de 17 anos, teria chegado à residência aparentando estar sob efeito de entorpecentes.

Além disso, a sogra alegou que a adolescente teria ficado três dias com a recém-nascida em um ponto de venda de drogas, sem fornecer cuidados básicos a ela.

A situação teria gerado preocupação quanto à segurança da bebê, o que levou familiares a acionarem a Polícia Militar (PM).

No local, houve um confronto físico entre as duas mulheres, durante a tentativa de retirar a criança dos braços da mãe. As envolvidas apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido.

A adolescente afirmou aos policiais que havia ido até a casa apenas para buscar documentos pessoais e que acabou sendo agredida durante a tentativa de retirada da filha.

Já a avó da criança alegou que tentou intervir para proteger a bebê diante do comportamento da jovem. A sogra também apontou que a jovem mãe teria quebrado móveis na residência e tentado agredir a própria filha.

Diante da situação, as duas foram encaminhadas à delegacia para esclarecimentos e adoção das medidas legais cabíveis.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e avaliar as condições de proteção da criança.

A ocorrência segue sob apuração das autoridades competentes.

