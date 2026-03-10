Influencer ensina técnica engraçada para ser uma pessoa querida em qualquer lugar que vá

Influenciadora viraliza ao demonstrar, de forma divertida, uma estratégia curiosa para quebrar o gelo e conquistar simpatia em qualquer lugar

Gabriel Dias - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/@amiriammachado)

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais tem arrancado risadas dos internautas ao mostrar uma forma inusitada e bem-humorada de conquistar simpatia em qualquer ambiente.

Na gravação, a influenciadora digital Miriam Machado apresenta uma técnica curiosa que, segundo ela, pode ajudar qualquer pessoa a se tornar mais querida rapidamente.

Na publicação, a criadora de conteúdo demonstra a ideia de maneira divertida, encenando como agir ao encontrar alguém em diferentes situações.

Um dos principais conselhos dados por ela é o de primeiramente entender o ambiente em que está antes de começar a interagir.

Muitas vezes, na vontade de causar uma boa impressão, nós acabamos falando mais do que devíamos e nos enfiando em situações contrangedoras.

Após isso, a influenciadora aconselha a fazer perguntas e ouvir com atenção para conseguir o máximo de informações possíveis. Se interessar pelos outros é peça-chave para ser querido, afinal: atenção é o novo petróleo.

Mas não basta apenas ouvir e tratar as aproximações como um questionário. Ela aconselha prestar atenção em pontos de conexão e desconexão com as pessoas, para se tornar uma pessoa marcante, falando coisas relacionadas aos gostos pessoais da pessoa.

Por último, Miriam faz um conselho muito pertinente. Não basta depender apenas de terceiros para gostar de si mesmo, e gostar da própria companhia é vital para que tudo dê certo.

