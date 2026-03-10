Motorola lança celulares com câmeras que superam as do iPhone

Um novo lançamento promete mudar a disputa entre gigantes do mercado global

Magno Oliver - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução : Motorola)

A Motorola anunciou nesta semana a chegada de uma nova geração de smartphones que pretende disputar espaço no segmento premium do mercado.

A linha Edge 70 foi apresentada oficialmente com destaque para um sistema avançado de câmeras e recursos baseados em inteligência artificial.

Segundo a empresa, os novos aparelhos foram projetados para oferecer desempenho fotográfico capaz de competir diretamente com dispositivos de alto nível, como os da Apple.

A nova família inclui três modelos: Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Fusion+ e Motorola Edge 70 Fusion. Os aparelhos foram desenvolvidos com design ultrafino, considerado um dos diferenciais da linha.

Outro destaque está no conjunto triplo de câmeras de 50 megapixels com estabilização óptica de imagem, tecnologia que melhora a captura em ambientes com pouca iluminação e aumenta a nitidez mesmo quando o usuário fotografa em movimento.

Além do sistema fotográfico, a fabricante apostou em baterias com maior autonomia em comparação com aparelhos lançados até 2025. Os dispositivos também chegam com inteligência artificial integrada ao sistema.

Entre os recursos apresentados estão ferramentas capazes de gerar resumos automáticos de notificações, transcrever áudios em tempo real e criar imagens ou avatares a partir de comandos de texto.

A nova linha também inclui versões com identidade visual diferenciada e cores exclusivas, incluindo a tonalidade Cloud Dancer, escolhida como Cor do Ano pela Pantone para 2026.

No Brasil, os aparelhos chegam com preços que variam entre R$ 2.999 e R$ 5.499, dependendo do modelo e da capacidade de armazenamento.

Uma edição especial do Edge 70 Fusion também foi lançada com temática inspirada na FIFA, trazendo conteúdos exclusivos voltados para fãs de futebol.

Confira mais detalhes da nova linha:

