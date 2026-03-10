Presente de milhões: empresa de abastecimento de água recebe 21 kg de ouro avaliados em US$ 560 milhões enviados por doador anônimo

Doação anônima de cerca de 21 quilos de ouro deve ajudar na modernização da rede de abastecimento de água de Osaka

Gabriel Dias - 10 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Uma contribuição inesperada chamou a atenção das autoridades de Osaka, uma das maiores cidades do Japão. Barras de ouro avaliadas em cerca de 560 milhões de ienes foram doadas anonimamente à companhia municipal responsável pelo abastecimento de água da cidade, em um gesto que surpreendeu até mesmo o governo local.

A quantia, equivalente a aproximadamente R$ 19 milhões, corresponde a cerca de 21 quilos de ouro e deverá ser utilizada para melhorias na infraestrutura do sistema de abastecimento. O prefeito de Osaka, Hideyuki Yokoyama, afirmou ter ficado surpreso com a magnitude da doação.

Segundo as autoridades, o doador pediu para permanecer anônimo. Registros indicam que a mesma pessoa já havia feito anteriormente uma contribuição menor em dinheiro, no valor de 500 mil ienes, destinada ao mesmo serviço público.

O momento da doação é considerado estratégico. Como ocorre em muitas grandes cidades, o sistema de água de Osaka enfrenta desafios ligados ao envelhecimento da infraestrutura. Parte das tubulações instaladas décadas atrás se aproxima do fim da vida útil, exigindo substituições complexas e investimentos elevados.

A rede de abastecimento envolve captação, tratamento, bombeamento e uma extensa malha subterrânea que atravessa áreas densamente urbanizadas. Com o passar do tempo, aumentam os riscos de vazamentos, perdas de água e falhas no fornecimento.

Os recursos provenientes da doação poderão ser utilizados na troca de trechos críticos da rede, na modernização de equipamentos e na implantação de sistemas de monitoramento capazes de identificar problemas antes que se tornem mais graves.

