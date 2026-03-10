Presente de milhões: empresa de abastecimento de água recebe 21 kg de ouro avaliados em US$ 560 milhões enviados por doador anônimo
Doação anônima de cerca de 21 quilos de ouro deve ajudar na modernização da rede de abastecimento de água de Osaka
Uma contribuição inesperada chamou a atenção das autoridades de Osaka, uma das maiores cidades do Japão. Barras de ouro avaliadas em cerca de 560 milhões de ienes foram doadas anonimamente à companhia municipal responsável pelo abastecimento de água da cidade, em um gesto que surpreendeu até mesmo o governo local.
A quantia, equivalente a aproximadamente R$ 19 milhões, corresponde a cerca de 21 quilos de ouro e deverá ser utilizada para melhorias na infraestrutura do sistema de abastecimento. O prefeito de Osaka, Hideyuki Yokoyama, afirmou ter ficado surpreso com a magnitude da doação.
Segundo as autoridades, o doador pediu para permanecer anônimo. Registros indicam que a mesma pessoa já havia feito anteriormente uma contribuição menor em dinheiro, no valor de 500 mil ienes, destinada ao mesmo serviço público.
O momento da doação é considerado estratégico. Como ocorre em muitas grandes cidades, o sistema de água de Osaka enfrenta desafios ligados ao envelhecimento da infraestrutura. Parte das tubulações instaladas décadas atrás se aproxima do fim da vida útil, exigindo substituições complexas e investimentos elevados.
A rede de abastecimento envolve captação, tratamento, bombeamento e uma extensa malha subterrânea que atravessa áreas densamente urbanizadas. Com o passar do tempo, aumentam os riscos de vazamentos, perdas de água e falhas no fornecimento.
Os recursos provenientes da doação poderão ser utilizados na troca de trechos críticos da rede, na modernização de equipamentos e na implantação de sistemas de monitoramento capazes de identificar problemas antes que se tornem mais graves.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!