A gratidão não tem preço: conheça os donos da Golden Retriever que doaram R$ 50 milhões para uma universidade após veterinários salvarem sua cachorrinha

Após tratamento que salvou sua cadela, casal doa US$ 120 milhões à UC Davis, na maior contribuição já feita à medicina veterinária

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Atlantic Ambience/Pexels)

O que começou como uma corrida contra o tempo para salvar a vida de uma cadela Golden Retriever terminou em um gesto histórico para a medicina veterinária mundial.

Um casal de filantropos decidiu transformar a gratidão pelo tratamento recebido por sua cachorrinha em uma doação recorde para a Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos.

Joan Weill e Sanford I. Weill destinaram 120 milhões de dólares à instituição no fim de janeiro. A decisão foi motivada pelo atendimento prestado à cadela da família, Angel, diagnosticada com linfoma em 2018 e tratada pela equipe veterinária da universidade.

Segundo a UC Davis, a quantia representa a maior doação já registrada na história da medicina veterinária.

Em reconhecimento ao gesto, a instituição anunciou que sua tradicional faculdade passará a se chamar Faculdade de Medicina Veterinária Joan e Sanford I. Weill.

Do total doado, 80 milhões de dólares serão utilizados para a construção de um novo hospital-escola voltado ao atendimento de pequenos animais.

A estrutura deverá ampliar significativamente a capacidade da universidade, permitindo receber até 20 mil pacientes adicionais por ano.

O projeto também prevê o uso de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, para aprimorar diagnósticos e tratamentos.

Os 40 milhões de dólares restantes serão destinados a pesquisas clínicas e básicas voltadas à saúde animal.

Para a universidade, o investimento permitirá acelerar projetos científicos e enfrentar desafios complexos da medicina veterinária.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!