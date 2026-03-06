A gratidão não tem preço: conheça os donos da Golden Retriever que doaram R$ 50 milhões para uma universidade após veterinários salvarem sua cachorrinha

Após tratamento que salvou sua cadela, casal doa US$ 120 milhões à UC Davis, na maior contribuição já feita à medicina veterinária

Gabriel Dias Gabriel Dias -
A gratidão não tem preço: conheça os donos da Golden Retriever que doaram R$ 50 milhões para uma universidade após veterinários salvarem sua cachorrinha
(Imagem: Ilustração/Atlantic Ambience/Pexels)

O que começou como uma corrida contra o tempo para salvar a vida de uma cadela Golden Retriever terminou em um gesto histórico para a medicina veterinária mundial.

Um casal de filantropos decidiu transformar a gratidão pelo tratamento recebido por sua cachorrinha em uma doação recorde para a Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos.

Joan Weill e Sanford I. Weill destinaram 120 milhões de dólares à instituição no fim de janeiro. A decisão foi motivada pelo atendimento prestado à cadela da família, Angel, diagnosticada com linfoma em 2018 e tratada pela equipe veterinária da universidade.

Leia também

Segundo a UC Davis, a quantia representa a maior doação já registrada na história da medicina veterinária.

Conheça os donos da Golden Retriever que doaram R$ 50 milhões para uma universidade após veterinários salvarem sua cachorrinha

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/UCTV)

Em reconhecimento ao gesto, a instituição anunciou que sua tradicional faculdade passará a se chamar Faculdade de Medicina Veterinária Joan e Sanford I. Weill.

Do total doado, 80 milhões de dólares serão utilizados para a construção de um novo hospital-escola voltado ao atendimento de pequenos animais.

A estrutura deverá ampliar significativamente a capacidade da universidade, permitindo receber até 20 mil pacientes adicionais por ano.

O projeto também prevê o uso de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, para aprimorar diagnósticos e tratamentos.

Os 40 milhões de dólares restantes serão destinados a pesquisas clínicas e básicas voltadas à saúde animal.

Para a universidade, o investimento permitirá acelerar projetos científicos e enfrentar desafios complexos da medicina veterinária.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.