Qual é o melhor refrigerante zero açúcar? Nutricionista explica como escolher a melhor opção

Análise divulgada pelo nutricionista esportivo Bruno Goytacaz mostra que, mesmo sem açúcar, refrigerantes zero têm diferenças importantes na composição

Gabriel Yuri Souto - 10 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Muitas pessoas acreditam que refrigerantes sem açúcar são automaticamente mais saudáveis. No entanto, especialistas afirmam que a realidade é mais complexa.

Mesmo sem calorias ou açúcar, essas bebidas ainda possuem diversos aditivos químicos. Por isso, não são consideradas opções saudáveis para o consumo diário.

A discussão voltou a ganhar força nas redes sociais após um vídeo publicado pelo nutricionista esportivo Bruno Goytacaz (@onutridasestrelas).

No conteúdo, ele analisou diferentes marcas de refrigerante zero açúcar. Além disso, explicou quais critérios merecem atenção na hora de escolher a bebida.

Segundo o especialista, muitas pessoas acreditam que todas as versões zero são iguais. Porém, as fórmulas podem apresentar diferenças importantes.

Refrigerante zero não é saudável, alerta nutricionista

Logo no início da análise, o nutricionista faz um alerta direto: nenhum refrigerante é saudável. Essas bebidas são ultraprocessadas e costumam conter adoçantes artificiais, conservantes e corantes.

Por isso, especialistas continuam recomendando opções simples para hidratação. A melhor escolha segue sendo água. Quem prefere algo diferente pode optar por água com gás e limão.

Mesmo assim, Bruno Goytacaz reconhece que muitas pessoas ainda consomem refrigerante zero. Nesse caso, escolher versões com composição mais simples pode ajudar a reduzir impactos negativos.

O que foi analisado nos refrigerantes zero

Para fazer a análise, o nutricionista avaliou diferentes fatores presentes nos rótulos. Entre eles estão a quantidade de ingredientes, o teor de sódio e a presença de corantes artificiais.

Ele também observou a complexidade geral da fórmula. De acordo com o especialista, listas menores de ingredientes costumam indicar produtos menos complexos.

Outro ponto importante envolve o corante Caramelo IV. Esse aditivo aparece com frequência em refrigerantes escuros, principalmente nos sabores cola.

O uso desse corante costuma gerar debates entre especialistas. Isso acontece porque o consumo excessivo de aditivos levanta discussões sobre possíveis impactos à saúde.

O problema não é apenas a caloria

Segundo Bruno Goytacaz, muitas pessoas focam apenas na ausência de açúcar. No entanto, esse não é o único fator importante.

O maior problema dessas bebidas está na composição química. As fórmulas incluem adoçantes artificiais, estabilizantes e conservantes.

Por isso, o refrigerante zero pode parecer uma alternativa melhor que o tradicional. Ainda assim, especialistas recomendam consumo moderado.

Escolhas conscientes ajudam a melhorar hábitos

O nutricionista explica que a análise não tem objetivo de incentivar o consumo de refrigerantes. A proposta é ajudar quem ainda não conseguiu abandonar esse hábito.

Segundo ele, entender os rótulos permite fazer escolhas mais conscientes. Esse processo pode ajudar na transição para hábitos mais saudáveis.

Mesmo assim, especialistas reforçam uma recomendação simples. Priorize bebidas naturais no dia a dia. O refrigerante, mesmo na versão zero açúcar, deve aparecer apenas ocasionalmente na rotina.