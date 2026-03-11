Aparecida de Goiânia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como se inscrever
Ao todo, estão disponíveis entre 30 e 35 vagas para cada capacitação
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados especialmente para mulheres.
Ao todo, estão disponíveis entre 30 e 35 vagas para cada capacitação. Os cursos oferecidos são Design de Sobrancelha, Doçuras de Páscoa e Massagens – do básico ao intermediário.
As aulas de design de sobrancelha e doces de Páscoa serão realizadas no período da manhã, enquanto o curso de massagens ocorrerá no período da tarde.
- Concurso do Banco do Brasil 2026: como se preparar para quando o edital sair
- Últimos dias para se inscrever em seleção de estagiários da PGE-GO, com bolsa de R$ 3.750 e benefício
- Inscrições para concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás entram na reta final; salários passam de R$ 28 mil
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março, de forma presencial, na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, localizada na Rua 12, no Parque Santa Cecília, em Aparecida de Goiânia.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria da Retomada do Governo de Goiás e o COTEC.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!