Aparecida de Goiânia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como se inscrever

Ao todo, estão disponíveis entre 30 e 35 vagas para cada capacitação

Aparecida de Goiânia
Prefeitura e COTEC abrem inscrições para novos cursos de qualificação profissional. (Foto: Rodrigo Estrela)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados especialmente para mulheres.

Ao todo, estão disponíveis entre 30 e 35 vagas para cada capacitação. Os cursos oferecidos são Design de Sobrancelha, Doçuras de Páscoa e Massagens – do básico ao intermediário.

As aulas de design de sobrancelha e doces de Páscoa serão realizadas no período da manhã, enquanto o curso de massagens ocorrerá no período da tarde.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março, de forma presencial, na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, localizada na Rua 12, no Parque Santa Cecília, em Aparecida de Goiânia.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria da Retomada do Governo de Goiás e o COTEC.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

