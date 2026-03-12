Homem é espancado com taco de beisebol, amarrado e morto dentro de reciclagem em Goiânia

Vítima foi encontrada pela polícia com as mãos amarradas, corda no pescoço e amordaçado com um pano

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Mensagens revelaram que crime pode ter sido premeditado. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu após ser brutalmente agredido durante a madrugada desta quinta-feira (12) em um estabelecimento de reciclagem no setor Jardim América, em Goiânia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a polícia foi acionada após uma denúncia de que a vítima estaria sendo espancado e arrastado para dentro do local.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o portão estava fechado, mas era possível ouvir sons vindos do interior do estabelecimento.

Diante da situação, os policiais entraram no imóvel e encontraram a vítima caída atrás de um contêiner.

O homem estava com as mãos amarradas, com uma corda no pescoço e amordaçado com um pano. Ele ainda apresentava sinais vitais no momento em que foi localizado.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Apesar das tentativas de atendimento no local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhada a uma unidade de saúde.

Testemunhas relataram que a agressão teria começado após uma discussão com três suspeitos, que acusavam o homem de pagamento fraudulento via Pix e de furtos que teriam ocorrido recentemente na região.

Segundo os relatos, a vítima foi espancada com um taco de beisebol e posteriormente imobilizada dentro do estabelecimento.

Durante a ocorrência, policiais também apreenderam celulares e um objeto que pode ter sido utilizado nas agressões.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a destruição das câmeras de monitoramento do local, o que pode ter sido feito para dificultar a identificação da dinâmica do crime.

Após a constatação da morte, a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e a participação de cada envolvido.

CRIME BRUTAL ‼️ Homem é espancado com taco de beisebol, amarrado e morto dentro de reciclagem em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/vDGIxA2xxF — Portal 6 (@portal6noticias) March 12, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!