Idoso de 78 anos morre ao bater carro em poste no Jardim América, em Goiânia

Da Redação - 09 de novembro de 2025

Fiat/Palio colidiu em poste, no Jardim América. (Foto: Divulgação/ CBMGO)

Um idoso de 78 anos, identificado como Takashi Hasegawa, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (09), na Avenida C-104, no Jardim América, em Goiânia.

Ele conduzia um Fiat/Palio de cor branca quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública.

O impacto da batida foi tão forte que o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas para prestar socorro, mas ao chegarem, o médico da corporação apenas pôde constatar o óbito do condutor.

A área do acidente foi isolada para a realização dos trabalhos da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) e da Polícia Científica, que buscarão esclarecer a dinâmica e as causas da colisão fatal.

O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante a manhã para a remoção do veículo e da vítima.

Após a conclusão da perícia no local, o corpo de Takashi Hasegawa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O veículo e os pertences da vítima, incluindo uma carteira com dinheiro, foram liberados e entregues a um familiar que compareceu ao local. Por conta do falecimento, não foi possível realizar o teste do bafômetro no condutor.

