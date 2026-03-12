País plantou pinheiros pensando que estava reflorestando, mas criou espécie invasora que reduz a quantidade de água nas bacias hidrográficas

Uma iniciativa ambiental aparentemente positiva acabou produzindo consequências inesperadas décadas depois em toda região

12 de março de 2026

Uma estratégia de plantio florestal que inicialmente buscava recuperar áreas degradadas e ampliar a cobertura vegetal acabou gerando um problema ambiental inesperado na Nova Zelândia.

Ao longo de décadas, algumas espécies de pinheiros introduzidas para fins produtivos passaram a se espalhar fora das áreas plantadas, formando populações conhecidas localmente como “coníferas selvagens”.

Essas árvores cresceram de forma espontânea em campos abertos e regiões montanhosas, alterando o equilíbrio ecológico de diversas bacias hidrográficas do país.

O fenômeno ocorre quando sementes de pinheiros são levadas pelo vento e germinam em áreas onde não havia florestas originalmente. Com o tempo, esses indivíduos formam densos agrupamentos que avançam rapidamente pela paisagem.

Estudos com relatórios oficiais apontaram que a expansão dessas árvores pode modificar o funcionamento natural das bacias hidrográficas, reduzindo a quantidade de água que chega a rios e reservatórios.

Isso acontece porque as copas interceptam parte da chuva e o aumento da evapotranspiração das árvores diminui o volume de água disponível no solo.

A preocupação levou autoridades ambientais e científicas a tratar o problema como uma questão de gestão nacional.

O controle dessas plantas passou a integrar políticas de biossegurança coordenadas pelo Ministry for Primary Industries por meio da área de Biosecurity New Zealand.

A presença crescente dessas coníferas pode reduzir significativamente a chamada “produção hídrica” das bacias — ou seja, a parcela da chuva que se transforma em escoamento superficial e abastece rios, reservatórios e sistemas de geração hidrelétrica.

Diante da expansão da espécie, o governo criou um programa nacional de controle que envolve monitoramento territorial e remoção das árvores em regiões consideradas prioritárias.

Desde 2016, o país já investiu mais de 150 milhões de dólares neozelandeses no combate à infestação, com operações realizadas em centenas de milhares de hectares.

A estratégia inclui parcerias com comunidades, proprietários de terras e instituições públicas para evitar que a invasão continue avançando.

O caso tornou-se um exemplo de como iniciativas de reflorestamento, quando feitas sem considerar a dinâmica ecológica local, podem produzir efeitos ambientais complexos décadas depois.

