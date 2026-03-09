Conheça a cidade mais alta do Nordeste onde o clima é frio, as montanhas dominam a paisagem e o café é premiado

Cidade baiana na Chapada Diamantina surpreende com clima frio, montanhas acima de 1.800 metros e cafés premiados reconhecidos nacionalmente

09 de março de 2026

Nem todo o Nordeste segue o roteiro clássico de calor intenso e praias. No interior da Bahia, um município cercado por montanhas desafia essa imagem e revela um cenário inesperado.

Em plena Chapada Diamantina, Piatã se destaca pela altitude elevada, pelas noites frias e pela produção de cafés premiados que ganharam notoriedade em concursos especializados.

Localizada a cerca de 1.280 metros acima do nível do mar, a cidade é considerada a mais alta da região Nordeste. Em alguns pontos do território, as elevações superam os 1.800 metros, formando uma paisagem marcada por serras, vales profundos e mirantes naturais.

Essa geografia peculiar também influencia diretamente o clima local, trazendo temperaturas mais amenas e um ar mais seco do que o observado em grande parte da região.

As montanhas que cercam Piatã também atraem visitantes interessados em trilhas e contemplação da natureza.

Entre os destinos mais procurados está a Serra do Navio, cujo ponto mais alto alcança cerca de 1.816 metros de altitude e oferece uma vista panorâmica das cadeias montanhosas da Chapada Diamantina.

Já a Serra da Santana se tornou um dos lugares favoritos de quem busca acompanhar o nascer ou o pôr do sol no topo da serra.

Outro destaque do município é o café cultivado nas áreas de altitude. O clima mais fresco e o relevo montanhoso criam condições ideais para o desenvolvimento de grãos de alta qualidade, responsáveis por colocar Piatã em evidência no cenário da cafeicultura brasileira.

Além das paisagens e da produção agrícola, o território guarda registros muito mais antigos. A região abriga sítios arqueológicos com pinturas rupestres que podem ter até 8 mil anos, evidenciando a presença humana na área desde tempos remotos.

