Caiado fala sobre fim da escala 6×1: “quem é que vai votar contra?”

Governador afirma que proposta pode seduzir eleitores, mas alerta para impactos que ainda não foram discutidos publicamente

Natália Sezil - 14 de março de 2026

Ronaldo Caiado (PSD) se posicionou sobre o fim da escala 6×1 durante coletiva de imprensa. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) voltou a comentar neste sábado (14) sobre a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1 no país. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Jaraguá, no evento que oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), após deixar o União Brasil.

Pré-candidato à Presidência da República, ele afirmou que o tema precisa ser debatido com cautela pelo Congresso Nacional. Segundo Caiado, deputados e senadores devem avaliar com responsabilidade os possíveis impactos da mudança nas relações de trabalho e na economia.

Durante a fala, o governador também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que se trata de uma liderança “populista e irresponsável”, que “não está preocupada com as consequências” de uma possível mudança na escala de trabalho.

Caiado argumentou que o tema tem sido tratado de forma superficial para convencer a população a apoiar a alteração.

Ele afirmou: “se você coloca uma pauta que diz o seguinte, ‘olha, você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa’, quem é que vai votar contra?”. Em seguida, completou: “qual deputado que vai votar contra? Qual senador vai votar contra? Agora, ninguém descreveu as consequências que poderão vir”.

Para o governador, Lula tem tentado “usar as pessoas mais humildes sem serem informadas das consequências que podem advir”. “Como se faz um debate desse, em um momento de votação de última hora, antes de entrar campanha eleitoral?”, questionou.

*Colaborou Davi Galvão.

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